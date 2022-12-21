Сбор пожертвований, стартовавший три недели назад по инициативе благотворительного фонда «Adžalõk», собрал 160 электрических генераторов, которые из Лепна отвезут в Одесскую, Киевскую и Николаевскую области, где из-за российских ракетных обстрелов часто отключается электричество, пишет Virumaa Teataja.
ФОТО ⟩ Для Украины собрали 160 генераторов
«Пункту несокрушимости» хватает обычного генератора мощностью 2,2 киловатт, который стоит в районе 500 евро. Таких собрали 104, покупали их преимущественно сами украинцы.
Для снабжения многоквартирных домов водой нужны более мощные генераторы. В Эстонии было собрано в общей сложности 85 000 евро и куплено 56 генераторов мощностью 2,5-11 киловатт стоимостью 900–6200 евро.
Главный спонсор среди частных лиц - бизнесмен из Ляэне-Вирумаа Олег Гросс, пожертвовавший 30 000 евро. Кроме генераторов на склады Гросса в Лепна также поступило 80 газовых обогревателей преимущественно мощностью 3 киловатт. Также собрано 27 запасных аккумуляторов, чтобы при продолжительных отключениях электричества у населения сохранялась мобильная связь.
Помощь доставят в Украину в начале следующей недели. Там генераторы под расписку передадут в эксплуатацию в районах, где разрушена энергосистема. После того, как ее приведут в порядок, генераторы передадут новым нуждающимся в помощи в Украине.