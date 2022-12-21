ФОТО ⟩ Для Украины собрали 160 генераторов

«Пункту несокрушимости» хватает обычного генератора мощностью 2,2 киловатт, который стоит в районе 500 евро. Таких собрали 104, покупали их преимущественно сами украинцы.

Для снабжения многоквартирных домов водой нужны более мощные генераторы. В Эстонии было собрано в общей сложности 85 000 евро и куплено 56 генераторов мощностью 2,5-11 киловатт стоимостью 900–6200 евро.

Главный спонсор среди частных лиц - бизнесмен из Ляэне-Вирумаа Олег Гросс, пожертвовавший 30 000 евро. Кроме генераторов на склады Гросса в Лепна также поступило 80 газовых обогревателей преимущественно мощностью 3 киловатт. Также собрано 27 запасных аккумуляторов, чтобы при продолжительных отключениях электричества у населения сохранялась мобильная связь.