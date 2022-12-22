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Футболист сборной Эстонии Эрик Сорга отправился в «Локомотив» из Пловдива

rus.postimees.ee
Футболист сборной Эстонии Эрик Сорга отправился в «Локомотив» из Пловдива
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Эрик Сорга.
Эрик Сорга. Фото: Göteborgi IFKi koduleht

Нападающий сборной Эстонии по футболу Эрик Сорга заключил контракт на два с половиной года с пловдивским «Локомотивом», выступающим в высшей лиге чемпионата Болгарии, сообщает rus.err

Сейчас «Локомотив», набравший в 18 матчах 33 очка, занимает четвертое место в чемпионате Болгарии.

В 2022 году Эрик Сорга играл в высшей лиге Швеции за «Гетеборг», однако в основном составе этого клуба закрепиться ему не удалось, до подписания контракта с «Гетеборгом» эстонский форвард числился игроком американского клуба «Ди Си Юнайтед», хотя вторую половину 2021 года выступал на правах аренды за «ВВВ-Венло» в первой лиге чемпионата Нидерландов.

До «Ди Си Юнайтед» Сорга с 2016 по 2019 год играл за таллиннскую «Флору», за сборную Эстонии 23-летний Сорга провел 24 матча и забил 4 гола.

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