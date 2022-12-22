Футболист сборной Эстонии Эрик Сорга отправился в «Локомотив» из Пловдива

В 2022 году Эрик Сорга играл в высшей лиге Швеции за «Гетеборг», однако в основном составе этого клуба закрепиться ему не удалось, до подписания контракта с «Гетеборгом» эстонский форвард числился игроком американского клуба «Ди Си Юнайтед», хотя вторую половину 2021 года выступал на правах аренды за «ВВВ-Венло» в первой лиге чемпионата Нидерландов.