Нападающий сборной Эстонии по футболу Эрик Сорга заключил контракт на два с половиной года с пловдивским «Локомотивом», выступающим в высшей лиге чемпионата Болгарии, сообщает rus.err.
Футболист сборной Эстонии Эрик Сорга отправился в «Локомотив» из Пловдива
Футболист сборной Эстонии Эрик Сорга отправился в «Локомотив» из Пловдива
Сейчас «Локомотив», набравший в 18 матчах 33 очка, занимает четвертое место в чемпионате Болгарии.
В 2022 году Эрик Сорга играл в высшей лиге Швеции за «Гетеборг», однако в основном составе этого клуба закрепиться ему не удалось, до подписания контракта с «Гетеборгом» эстонский форвард числился игроком американского клуба «Ди Си Юнайтед», хотя вторую половину 2021 года выступал на правах аренды за «ВВВ-Венло» в первой лиге чемпионата Нидерландов.
До «Ди Си Юнайтед» Сорга с 2016 по 2019 год играл за таллиннскую «Флору», за сборную Эстонии 23-летний Сорга провел 24 матча и забил 4 гола.