Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси хочет показать общественности Кубок мира на следующем домашнем поединке парижан, пишет «Чемпионат».
Мбаппе может не выдержать: в «ПСЖ» не слишком хотят, чтобы Месси показал общественности трофей ЧМ-2022
Мбаппе может не выдержать: в «ПСЖ» не слишком хотят, чтобы Месси показал общественности трофей ЧМ-2022
По информации Goal, 35-летний нападающий попросил команду позволить ему показать болельщикам трофей, однако её руководство не уверено в том, что разрешит ему сделать это.
Главная проблема заключается в том, что Аргентина в финале мирового первенства переиграла Францию. Помимо этого, руководство обеспокоено потенциальной реакцией одноклубника Лионеля и одной из главных ударных сил «трёхцветных» Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в этой встрече.
В следующем домашнем матче «ПСЖ» в родных стенах сыграет со «Страсбургом» в рамках 16-го тура Лиги 1. Противостояние состоится 28 декабря.