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Мбаппе может не выдержать: в «ПСЖ» не слишком хотят, чтобы Месси показал общественности трофей ЧМ-2022

rus.postimees.ee
Мбаппе может не выдержать: в «ПСЖ» не слишком хотят, чтобы Месси показал общественности трофей ЧМ-2022
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Лионель Месси (в центре) и товарищи по команде - празднование завоевания кубка мира, Буэнос-Айрес, 20.12.2022.
Лионель Месси (в центре) и товарищи по команде - празднование завоевания кубка мира, Буэнос-Айрес, 20.12.2022. Фото: Rodrigo Abd

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси хочет показать общественности Кубок мира на следующем домашнем поединке парижан, пишет «Чемпионат»

По информации Goal, 35-летний нападающий попросил команду позволить ему показать болельщикам трофей, однако её руководство не уверено в том, что разрешит ему сделать это.

Главная проблема заключается в том, что Аргентина в финале мирового первенства переиграла Францию. Помимо этого, руководство обеспокоено потенциальной реакцией одноклубника Лионеля и одной из главных ударных сил «трёхцветных» Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в этой встрече.

В следующем домашнем матче «ПСЖ» в родных стенах сыграет со «Страсбургом» в рамках 16-го тура Лиги 1. Противостояние состоится 28 декабря.

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