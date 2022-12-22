Мбаппе может не выдержать: в «ПСЖ» не слишком хотят, чтобы Месси показал общественности трофей ЧМ-2022

По информации Goal, 35-летний нападающий попросил команду позволить ему показать болельщикам трофей, однако её руководство не уверено в том, что разрешит ему сделать это.

Главная проблема заключается в том, что Аргентина в финале мирового первенства переиграла Францию. Помимо этого, руководство обеспокоено потенциальной реакцией одноклубника Лионеля и одной из главных ударных сил «трёхцветных» Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в этой встрече.