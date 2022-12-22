В среду, 21 декабря, в Харьюмаа произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
Шедший по краю дороги 10-летний мальчик попал под машину
Шедший по краю дороги 10-летний мальчик попал под машину
Как сообщила пресс-служба полиции, инцидент имел место около 8 утра в волости Раазику на 12-м километре дороги Лагеди – Арукюла – Пенинги-теэ. Грузовой автомобиль Volvo FL, которым управлял 66-летний мужчина, сбил шедшего по краю проезжей части 10-летнего мальчика.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.