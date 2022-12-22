Operail прекращает сотрудничество с логистической компанией: миллионы могут уйти в Латвию

Логистическое предприятие Katoen Natie Eesti в основном занимается транзитом какао-бобов, которые из порта Мугга Operail доставляет конечным потребителям – в Россию, пишет dv.ee.

По словам генерального директора Katoen Natie Eesti Марта Меллеса, Operail сообщила об окончании сотрудничества на прошлой неделе, что стало для них полной неожиданностью, и теперь компании, скорее всего, придется свернуть работу в Эстонии, так как они больше не смогут доставлять продукцию в Россию.

Как отметил Меллес, при наиболее негативном сценарии им придется сократить всех сотрудников, связанных с российским транзитом, а это около 100 человек.

Меллес добавил, что предприятию придется найти новую цепочку поставок, и решение будет найдено, и наиболее вероятным вариантом является Латвия: «Латыши уже обращаются к нам, говорят, что через них можно перевозить».