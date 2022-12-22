Минувшая неделя в российских пропагандистских передачах была отмечена мощной волной агрессии против Запада и истерически нарастающими ядерными угрозами.
ВИДЕО ⟩ За занавесом: российский генерал призывает нанести ракетные удары по Лондону
Военнослужащие разного калибра очень активно вещали о необходимости нанесения ракетных ударов по военным базам западных стран, являющимся вполне законной целью, так как оттуда идет поставка оружия «террористическому» режиму Зеленского. Кремлевские идеологи также объявили нацистским решение Европарламента признать геноцидом украинского народа Голодомор - искусственно вызванный в 1930-х годах голод в Украине. Не осталось незамеченным и вручение премии Сахарова украинскому народу, которое пропагандисты уже окрестили премированием террористов.
Привычно продолжалась демонизация Запада и попытки показать, насколько нравственно деградированы и развращены западные страны по сравнению с высоконравственной православной Россией. Игроки идеологического поля также открыто заявили, что в настоящее время идет война между Россией и США, в которой Украина и Европа являются лишь пешками. На кону вопрос выживания России.
Во всем виноват Лондон
Русские продолжают очень агрессивно жонглировать ядерными угрозами Западу. На прошлой неделе одним из центральных сюжетов различных телепередач стал перевод в боевую готовность российской ядерной ракеты «Ярс», которая, по утверждениям России, может достичь и Западной Европы, и США. В одном из сюжетов молодой российский солдат, участвующий в обслуживании «Ярса», сказал, что теперь «родина может спать спокойно». А пропагандисты подчеркнули, что это предупреждение Западу не переходить «красную черту».
Правда, что именно, по мнению Кремля, является этой «красной чертой», пояснено не было. При этом и депутаты Госдумы России, и политологи, и военные высказались о том, как плохо, что Запад не поверил в способность России применить ядерное оружие. Приведение «Ярса» в боевую готовность - яркое подтверждение того, что Россия готова защищаться всеми возможными способами. Снова и снова приводились слова президента России Владимира Путина о том, что мир без России не имеет смысла. При этом подразумевается, что смысл имеет лишь та Россия, где у власти находится Путин.
Видео: Отрывок из передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»
Российский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что одним из главных зачинщиков украинской войны стал Лондон, поэтому военная инфраструктура этой страны является законной целью ракетных ударов России.
На вопрос, действительно ли он призывает к нанесению ракетных ударов по Лондону, Гурулев быстро парировал, мол, если украинцы могут обстреливать Россию из британского оружия, то чего же ждать России.
Пропагандист Соловьев тем временем пустился в рассуждения о том, что Германия, Франция и Великобритания, помогая Украине, почти истощили свои запасы вооружения, поэтому они ослаблены и являются вполне подходящей мишенью для российских ракетных ударов.
На вопрос участника программы, не лучше ли было бы, например, оккупировать страны Балтии, Соловьев ответил, что на это не хватает ресурсов, к тому же речь идет о членах НАТО, поэтому прямые ракетные удары по военной инфраструктуре европейских держав будут гораздо эффективнее, чем оккупация каких-то стран с помощью войск.
Украина - сатанинское государство
В российских военных и идеологических кругах ощущается сильное напряжение в связи с намерением США поставить Украине одну из самых совершенных в мире систем ПВО большой дальности Patriot. Представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что такой шаг будет расценен как эскалация ситуации Соединенными Штатами и повлечет «непредсказуемые последствия».
Для участников пропагандистских передач это послужило очередным поводом громко заявить, что Украина – всего лишь плацдарм для «настоящей» войны, которая идет между Россией и США. Суть войны заключается в том, станет ли будущий мир многополярным и антиколониальным или в нем сохранится гегемония США. Следует подчеркнуть, что, в отличие от России, ни США, ни какая-либо другая западная страна ни разу не заявляли о том, что находятся в состоянии войны с Россией, и этот пропагандистский лозунг о войне России с США является искусственной реальностью, сконструированной самой Россией, чтобы придать смысл продолжающейся агрессии и оправдать ее в глазах общественности.
Пропагандисты Евгений Попов и Владимир Соловьев активно внушают аудитории, что православная Россия – единственный гарант сохранения человечества, потому что на Западе царит культура смерти и произошел возврат к нацизму. Соловьев заявил, что Украина - сатанинское государство, которое надо уничтожить ракетными ударами. Следует отметить, что почти все участники «идеологически правильных» пропагандистских программ подчеркивают, что Украина как государство не должна существовать, так как это террористическое и фашистское государство.
Некоторые договорились до того, что стали планировать, как после победы России в Украине придется ввести оккупационное управление для денацификации украинцев. На идеологическое возвращение населения на правильный путь потребуется полгода.
На этом фоне особенно лицемерно и цинично звучат истерические обвинения в адрес главнокомандующего украинской армией Залужного за его высказывания в интервью журналу The Economist. А именно Залужный сказал: «Россиян и любых других врагов надо убивать». Каждому читателю ясно, что речь шла о российских солдатах, воюющих на территории Украины. Однако пропагандисты в лучших традициях демагогии и искажения фактов, широко цитируя Залужного в своих передачах, пытаются убедить телезрителей в том, что, согласно его утверждению, геноцид должен быть направлен против всего русского народа – от детей до стариков.
Это наглядный пример искажения фактов, которые подаются в «правильном» идеологическом одеянии. Пропагандистов нисколько не смущает тот факт, что ни одно украинское должностное лицо никогда не заявляло, что российское государство должно быть стерто с лица земли. Единственное, чего хотят украинцы, это чтобы русские убрались с их земли. При этом, по убеждению самих россиян, их заявления о том, что Украина не должна существовать как государство, что ее надо «разбомбить», вполне правильны и правомерны.
Параллельно вся идеологическая шайка пытается утверждать, что российская армия абсолютно гуманна и очень хорошо относится как к пленным, так и к мирным жителям оккупированных территорий.
Пропагандисты даже не утруждают себя опровержением уже доказанного факта о найденных в Херсоне детских пыточных камерах. Этот факт просто не упоминается, как будто его не было.
Вместо этого рассказываются вымышленные истории о том, как жестоко украинцы обращаются с жителями освобожденных территорий. Поэтому, по мнению пропагандистов, не только оправданно, но даже желательно продолжать наносить ракетные удары по территории Украины в качестве акта мести за совершенные украинцами «преступления».
Запад хочет сократить население планеты
Пропагандисты продолжают с неустанной настойчивостью рассказывать народу России о том, насколько плох и опасен Запад.
Например, транслируются истории о том, что западный «золотой миллиард» хочет искусственно сократить население планеты, чтобы не пришлось делиться своим богатством. Именно поэтому на Западе существуют биолаборатории, где искусственно создаются вирусы, убивающие людей. По той же причине богатые страны намеренно не решают проблемы голода в развивающихся странах, хотя могли бы. Для сокращения населения в этих странах широко распространяется ЛГБТ-пропаганда, чтобы люди формировали «извращенные» отношения и не размножались. Все эти абсурдные теории заговора на полном серьезе обсуждаются в телепередачах, при этом подчеркивается, что противостоять этим планам по уничтожению человечества может только «гуманистическая» и православная Россия.
Отличным подарком для распространителей нарратива о «плохом Западе» стал коррупционный скандал в Европарламенте. Пропагандисты не побоялись заявить, что весь Евросоюз - это структура, управляемая преступниками и пронизанная коррупцией.
Доказательством этого, по мнению кремлевских идеологов, служит и присуждение премии Сахарова украинскому народу, что якобы свидетельствует о возрождении нацизма на Западе. При этом повторяется мантра о том, как Европа на протяжении восьми лет делала вид, что не замечает «геноцида» на Донбассе. В свою очередь, относительно решения Европарламента приравнять Голодомор к геноциду украинского народа Соловьев лишь риторически высказался: мол, чего еще можно ожидать от потомков нацистов.
В этом контексте были приведены такие демагогические аргументы, как «в то время у власти на Украине было собственное украинское правительство», «США предлагали им зерно, но они сами отказались».
То, что ни одна советская республика никогда не могла принять на свой страх и риск помощь «загнивающего Запада», конечно, не акцентируется. В свою очередь, аргумент о том, что Украина во время Голодомора имела собственное правительство, так же верен, как и тот факт, что правительства балтийских стран сами попросили о приеме их в состав СССР.
Вездесущий участник программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Яков Кедми, который представляется как израильский общественный деятель, заявил, что Россия должна разорвать дипломатические отношения со всеми странами, проявляющими «русофобские» настроения, особенно с Польшей и Эстонией. По мнению Кедми, России следует отозвать признание восстановленной независимости Эстонии и сделать вид, что такой страны, как Эстония, вообще нет, как если бы за российской границей была просто пустота.