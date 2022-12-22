ВИДЕО ⟩ За занавесом: российский генерал призывает нанести ракетные удары по Лондону

Пропагандисты Евгений Попов и Владимир Соловьев активно внушают аудитории, что православная Россия – единственный гарант сохранения человечества, потому что на Западе царит культура смерти и произошел возврат к нацизму. Соловьев заявил, что Украина - сатанинское государство, которое надо уничтожить ракетными ударами. Следует отметить, что почти все участники «идеологически правильных» пропагандистских программ подчеркивают, что Украина как государство не должна существовать, так как это террористическое и фашистское государство.

Некоторые договорились до того, что стали планировать, как после победы России в Украине придется ввести оккупационное управление для денацификации украинцев. На идеологическое возвращение населения на правильный путь потребуется полгода.

На этом фоне особенно лицемерно и цинично звучат истерические обвинения в адрес главнокомандующего украинской армией Залужного за его высказывания в интервью журналу The Economist. А именно Залужный сказал: «Россиян и любых других врагов надо убивать». Каждому читателю ясно, что речь шла о российских солдатах, воюющих на территории Украины. Однако пропагандисты в лучших традициях демагогии и искажения фактов, широко цитируя Залужного в своих передачах, пытаются убедить телезрителей в том, что, согласно его утверждению, геноцид должен быть направлен против всего русского народа – от детей до стариков.