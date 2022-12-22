Важно ⟩ Смотрите, как медучреждения Таллинна будут работать в праздники

Таллиннская скорая помощь обслуживает пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Телефон вызова: 112.

Отделения экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы, Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Северо-Эстонской региональной больницы (в том числе отделение экстренной психиатрической помощи PERH) работают круглосуточно.

В Таллинне ребенку в возрасте до 12 лет с острыми симптомами заболевания можно вызвать медицинскую бригаду на дом. В рамках сотрудничества Таллиннской детской больницы и Таллиннской скорой помощи визиты на дом осуществляются 23, 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1 января с 14:00 до 22:00. Для вызова врача на дом нужно позвонить на телефон диспетчера Таллиннской скорой помощи по номеру 697 1145 (звонки принимаются с 12:00 до 20:00).

На справочный номер семейных врачей 1220 или +372 634 6630 по выходным и в государственные праздники звонки принимаются с 8:00 до 22:00. Звонки принимаются на эстонском и русском языках. При необходимости по справочному телефону можно продлить рецепт на лекарство.

Кроме того, при возникновении острых симптомов или при хронических жалобах, можно получить помощь в дежурной клинике OÜ SL Meedik (Пярнуское шоссе, 48a). Забронировать время визита можно по номеру +372 5911 0909 или на домашней странице SL Meedik в интернете. 23 декабря прием осуществляется с 8:00 до 14:00, 24-25 декабря, а также 31 декабря – с 12:00 до 16:00, 30 декабря – с 8:00 до 14:00. Стоимость услуг можно узнать на странице клиники.

Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) 23 декабря с 8:00 до 18:00 предлагает оказание всех стоматологических услуг; 24–26 декабря с 9:00 до 14:00 там окажут первую помощь. 31 декабря клиника работает с 8:00 до 14:00, 1 января – с 10:00 до 14:00. Регистрация на визит по телефону 1920 или +372 612 1200;