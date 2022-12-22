Большое интервью ⟩ Министр культуры Хартман: некоторые любят Путина и Эстонию одновременно, но эстонцы этого не поймут

– Когда я говорю о русской культуре, я имею в виду традиции, литературу, музыку, язык. Эстония всегда поддерживала проживающие здесь национальные меньшинства. У нас есть разные меры их поддержки. Никому нельзя навязать его собственную культуру, мы просто предоставляем возможность для ее развития. И мы точно так же рассчитываем на то, что эстонцы, которые переезжают в Америку, Канаду или Финляндию, смогут там заниматься развитием своей культуры. Эстонская диаспора очень большая, мы хотим, чтобы эти люди сохранили свой язык и культуру.

– Многие нарвитяне говорят: «Я – русскоязычный эстонец». И я этому верю. У меня много друзей, родной язык которых русский, но они являются эстонцами. У них эстонское гражданство, они здесь родились, это их родина. Так же можно сказать и о моих детях. Их отец – немец, мать – эстонка. Получается, что они эстонские немцы или немецкие эстонцы. А если вы попросите их определить свою идентичность, то они посмотрят на вас с немым вопросом в глазах: «И зачем спрашивать такие глупости?» Если у меня две национальности, то у меня и две идентичности, два культурных пространства, в которых я живу. В Эстонии становится все больше семей, объединяющих представителей разных национальностей, так зачем же нам тогда выбирать что-то одно? Если вы по рождению финн, то, приехав сюда, вы просто приобретете еще одну идентичность. В этом наша цель, а не в том, чтобы подавить финскую идентичность.