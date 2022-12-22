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Таков закон: университет грозит отобрать дом у семьи бывшего сотрудника

Сирле Матт
, репортер
Таков закон: университет грозит отобрать дом у семьи бывшего сотрудника
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В Пярнуском уездном суде Кристу Кампус (на первом плане) поддерживала вся семья: муж, дочь и сын.
В Пярнуском уездном суде Кристу Кампус (на первом плане) поддерживала вся семья: муж, дочь и сын. Фото: Taavi Sepp

«Я прошу университет о гуманном отношении и понимании, - говорит со слезами на глазах Криста Кампус в зале суда. - Я прошу, чтобы мы пришли к какому-то соглашению». Спор ведется из-за скотоводческой мызы на полуострове Пухту в волости Ляэнеранна, которая 36 лет была домом семьи Кампус. Теперь Эстонский университет естественных наук требует освободить мызу через суд.

Во вторник в Пярнуский уездный суд поддержать Кристу Кампус пришла вся семья: актер-кукловод и режиссер, муж Март Кампус, сын и дочь Лизетте. Лизетте известна как активист гражданского общества и лидер движения сексуальных меньшинств. Криста Кампус - лидер движения «Таллинн - зеленая столица Европы 2023».

Кампус собирается с силами, когда на заседании судья передает ей слово. Она отмечает, что рассматриваемый дом является недвижимостью для университета, но домом для ее семьи. В суде Кампус представляют два юриста из бюро Сорайнен: Аллар Йыкс и Маркус Нийн - настолько важен спор для семьи. 

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