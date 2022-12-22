Таков закон: университет грозит отобрать дом у семьи бывшего сотрудника

«Я прошу университет о гуманном отношении и понимании, - говорит со слезами на глазах Криста Кампус в зале суда. - Я прошу, чтобы мы пришли к какому-то соглашению». Спор ведется из-за скотоводческой мызы на полуострове Пухту в волости Ляэнеранна, которая 36 лет была домом семьи Кампус. Теперь Эстонский университет естественных наук требует освободить мызу через суд.