«Я прошу университет о гуманном отношении и понимании, - говорит со слезами на глазах Криста Кампус в зале суда. - Я прошу, чтобы мы пришли к какому-то соглашению». Спор ведется из-за скотоводческой мызы на полуострове Пухту в волости Ляэнеранна, которая 36 лет была домом семьи Кампус. Теперь Эстонский университет естественных наук требует освободить мызу через суд.
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Таков закон: университет грозит отобрать дом у семьи бывшего сотрудника
Таков закон: университет грозит отобрать дом у семьи бывшего сотрудника
Во вторник в Пярнуский уездный суд поддержать Кристу Кампус пришла вся семья: актер-кукловод и режиссер, муж Март Кампус, сын и дочь Лизетте. Лизетте известна как активист гражданского общества и лидер движения сексуальных меньшинств. Криста Кампус - лидер движения «Таллинн - зеленая столица Европы 2023».