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Государство компенсирует местным самоуправлениям расходы на помощь военным беженцам

BNS
Государство компенсирует местным самоуправлениям расходы на помощь военным беженцам
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Военные беженцы из Украины на погранпереходе Лухамаа.
Военные беженцы из Украины на погранпереходе Лухамаа. Фото: Margus Ansu

Государство возместит местным самоуправлениям расходы на оказание экстренной помощи украинским военным беженцам на общую сумму более 2,5 млн евро. Возмещение расходов осуществляется в три этапа, два из которых уже осуществлены весной и осенью. Еще 481 775 евро будут выплачены в конце года.

Компенсация будет производиться на основе данных о фактических расходах, предоставленными местными самоуправлениями. Помощь будет выплачена на проживание, питание, предметы первой необходимости, транспорт для выполнения основных операций и базовые консультации. Возмещение расходов осуществляется в соответствии с фиксированными лимитами, установленными в регламенте.

Оказание необходимой помощи начинается с момента прибытия беженца в Эстонию и заканчивается через 30 дней после уведомления о решении о предоставлении вида на жительство или окончательного решения по процедуре международной защиты. В большинстве случаев к этому времени у человека будет медицинская страховка, и он начнет получать пособие по прожиточному минимуму, если у него есть стабильное место жительства. После получения пособия по прожиточному минимуму человек может жить самостоятельно, и самоуправлению больше не нужно оказывать ему необходимую помощь.

«Тяжелая война в Украине все еще продолжается, и украинцы не только защищают свою страну, они также сражаются за Эстонию и остальную свободную Европу. Мы не хотим, чтобы на нашем заднем дворе произошло кровопролитие. Но это не единственная причина, по которой мы должны помогать и поддерживать украинцев, это еще и потому, что это общая проблема, а мы все люди», - сказала министр государственного управления Рийна Солман.

«Как в оказании военной помощи фронту, так и в поддержке семей солдат, их детей, жен и родителей, которым ценой своей жизни пришлось покинуть родину, мы помним наших родителей, бабушек и дедушек. Похожая участь в истории была и у эстонцев. Нашим предкам пришлось пережить ужасы войны, и многие из них были вынуждены бежать за границу».

По словам Солман, сегодня наша очередь помогать, и мы должны быть искренне благодарны всем местным самоуправлениям, которые проявили сочувствие, помощь и заботу в работе с военными беженцами. «Важно помочь им адаптироваться к жизни в Эстонии, вернуться к более нормальному образу жизни и найти работу, чтобы обеспечить себя. Как я и обещала в прошлом, все расходы, связанные с оказанием помощи военным беженцам, будут возмещены местным самоуправлениям», - заверила Солман.

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