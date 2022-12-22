Государство компенсирует местным самоуправлениям расходы на помощь военным беженцам

Компенсация будет производиться на основе данных о фактических расходах, предоставленными местными самоуправлениями. Помощь будет выплачена на проживание, питание, предметы первой необходимости, транспорт для выполнения основных операций и базовые консультации. Возмещение расходов осуществляется в соответствии с фиксированными лимитами, установленными в регламенте.

Оказание необходимой помощи начинается с момента прибытия беженца в Эстонию и заканчивается через 30 дней после уведомления о решении о предоставлении вида на жительство или окончательного решения по процедуре международной защиты. В большинстве случаев к этому времени у человека будет медицинская страховка, и он начнет получать пособие по прожиточному минимуму, если у него есть стабильное место жительства. После получения пособия по прожиточному минимуму человек может жить самостоятельно, и самоуправлению больше не нужно оказывать ему необходимую помощь.

«Тяжелая война в Украине все еще продолжается, и украинцы не только защищают свою страну, они также сражаются за Эстонию и остальную свободную Европу. Мы не хотим, чтобы на нашем заднем дворе произошло кровопролитие. Но это не единственная причина, по которой мы должны помогать и поддерживать украинцев, это еще и потому, что это общая проблема, а мы все люди», - сказала министр государственного управления Рийна Солман.

«Как в оказании военной помощи фронту, так и в поддержке семей солдат, их детей, жен и родителей, которым ценой своей жизни пришлось покинуть родину, мы помним наших родителей, бабушек и дедушек. Похожая участь в истории была и у эстонцев. Нашим предкам пришлось пережить ужасы войны, и многие из них были вынуждены бежать за границу».