Президент Карис отказался провозгласить Закон о семейных пособиях

В постановлении президент поясняет, что второе предложение части 1 статьи 2 принятого закона юридически неясно и потому противоречит части 2 статьи 13 Конституции, согласно которой закон защищает каждый орган государственной власти от произвола.

Закон дополняет пункт 5 статьи 101 Закона о семье вторым и третьим предложениями в следующей формулировке: «Считается, что потребности ребенка могут быть удовлетворены за счет полного пособия на ребенка и половины пособия для многодетной семьи, разделенного поровну между всеми детьми семьи, получающей пособие. Предполагается, что пособие для многодетной семьи учитывается при выплате алиментов только в том случае, если оно выплачивается за общих детей».

Придать однозначное значение последнему предложению невозможно даже с помощью общепринятых приемов толкования.