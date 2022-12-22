Светлана Скребнева ⟩ Наши дети справятся с переходом на эстонский и станут сильнее!

Не исключаю, что страхов перед будущими трудностями, существующих в головах взрослых, намного больше, чем самих трудностей. Родители, которые сейчас боятся того, что их детям будет тяжело, как правило сами имеют негативный опыт в прошлом. Социальные, политические и экономические перемены - мы пережили столько различных кризисов, что желание родителей уберечь своих детей от подобного опыта понятно и объяснимо. Но наши дети живут в другом времени, они сильнее нас. Мы справились, они тем более справятся. И сейчас мы можем помочь им овладеть несколькими языками на таком уровне, чтобы они смогли учиться на генетиков, информатиков, учителей, инженеров, осваивая такие трудные предметы как математика, химия и физика и т.д. Мы будем гордиться нашими детьми, которые не только станут сильнее, успешнее и счастливее, но и сделают нашу страну более развитой.