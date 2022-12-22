После принятого решения о переводе школ на эстонский язык обучения можно встретить множество дискуссий, в которых нередко доминирует страх родителей перед будущим детей. Они были, конечно, и до этого, и мне доводилось участвовать во многих из них. И сейчас я хочу сказать вам, дорогие родители: наши с вами дети справятся и станут сильнее! Я в этом уверена. Они преодолеют любые трудности и будут благодарны возможности свободно владеть несколькими языками, пишет маркетолог, преподаватель, член партии «Ээсти 200» Светлана Скребнева.
Светлана Скребнева ⟩ Наши дети справятся с переходом на эстонский и станут сильнее!
Не исключаю, что страхов перед будущими трудностями, существующих в головах взрослых, намного больше, чем самих трудностей. Родители, которые сейчас боятся того, что их детям будет тяжело, как правило сами имеют негативный опыт в прошлом. Социальные, политические и экономические перемены - мы пережили столько различных кризисов, что желание родителей уберечь своих детей от подобного опыта понятно и объяснимо. Но наши дети живут в другом времени, они сильнее нас. Мы справились, они тем более справятся. И сейчас мы можем помочь им овладеть несколькими языками на таком уровне, чтобы они смогли учиться на генетиков, информатиков, учителей, инженеров, осваивая такие трудные предметы как математика, химия и физика и т.д. Мы будем гордиться нашими детьми, которые не только станут сильнее, успешнее и счастливее, но и сделают нашу страну более развитой.
Сейчас часто можно услышать вопрос: а откуда же взяться учителям, чтобы это не осталось просто красивой историей? На протяжении 30 лет ничего не менялось: учителя все так же выпускались из университетов, у них на руках были все знания, все необходимые методики преподавания, в том числе эстонского языка. Но государство не оплачивало их труд достойно. Многие выгоревшие от нагрузки и несправедливого отношения учителя уходили куда угодно — в секретари, логисты, руководители по продажам и т.п. Та зарплата и те условия (льготы, соцпакет), которые собирается предложить государство сейчас, поможет вернуть учителей в школы.
А что же делать тем учителям, которые до сих пор не смогли выучить эстонский язык? Когда-то они ставили двойки и тройки за недостаточно хорошо выученный материал, а теперь некоторым придется получить неприятную оценку самим. Но еще есть шанс исправить ситуацию, есть возможность учиться. Он был бы и раньше, но перед прошлыми выборами в Рийгикогу многие не прислушались к партии «Ээсти 200», предлагавшей идею единой школы.
Есть шанс и у взрослых, которые владеют эстонским языком, но не имеют достаточно практики, необходимого круга общения – они, например, могут обучать детей азам эстонского языка.
Основная задача сейчас: помочь детям интегрироваться, и не всегда это вопрос только лишь знания языка. Это и понимание того места, той страны, в которой мы живем. Это и чувство родины, возможность чувствовать эту страну своей.
В социальных сетях можно встретить дискуссии, где часто звучит следующая мысль: нужно учить английский, а не эстонский, ведь это более перспективно, дети могут поехать учиться в другую страну. А я считаю, что Эстония – одна из лучших стран для проживания. Высокий уровень социальной защищенности, хороший социальный пакет. Больше возможностей приобрести собственное жилье, чем в странах т.н. Старой Европы. Есть возможность бесплатного питания в школах. Выплачивается материнская зарплата. Уровень медицины выше в сравнении со многими странами. Есть еще много других областей, в которых наша страна находится на высоком уровне. И образование тоже можно было бы к ним отнести, если бы у русскоязычных детей было больше возможностей учиться на эстонском языке в качестве основного.
Я понимаю беспокойство родителей за детей, ведь каждый родитель желает своему ребенку только лучшего. Но даже если сейчас в первых классах дети пропустят какие-то темы, то к старшим классам дети будут владеть эстонским языком на таком уровне, что смогут выбирать для себя любую перспективу, любой путь дальнейшего развития.
И они обязательно справятся!