В январе семейные пособия будут выплачены в прежних размерах

В связи с решением президента страны вернуть в Рийгикогу закон о семейных пособиях, в январе государство выплатит семейные пособия в действовавших до сих пор размерах. Министерство социальных дел считает, что необходимо в кратчайшие сроки внести ясность в вопрос поддержки семей и ждет следующих шагов Рийгикогу и президента.

Люди обязательно получат семейные пособия, на которые они имеют право в соответствии с действующим законодательством.

Детское пособие составляет 60 евро на первого и второго ребенка и 100 евро на третьего ребенка, пособие для многодетной семьи – 300 евро для семьи, воспитывающей 3-6 детей, и 400 евро для семьи, воспитывающей 7 и более детей. Пособие на ребенка, воспитываемого родителем-одиночкой составляет 19,18 евро.

Обычно пособия поступают семьям 8-го числа каждого месяца, однако в январе деньги могут прийти с опозданием. Закон позволяет выплачивать семейные пособия в течение всего календарного месяца.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийcало, ситуация неясна и зависит от дальнейших решений Рийгикогу. «Пока Департамент социального страхования может полагаться только на действующий закон. Мы сделаем все возможное, чтобы пособия доходили до людей вовремя. Из-за новых изменений возможны ошибки в выплатах, но все семьи могут быть уверены, что пособия в любом случае дойдут до них в январе».

7 декабря этого года Рийгикогу принял закон о семейных пособиях, согласно которому с 1 января 2023 года должны были применяться более высокие ставки. Поскольку закон не может вступить в силу частично, весь законопроект целиком был отправлен обратно в Рийгикогу.