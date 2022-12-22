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Благодаря ERR чемпионат мира по футболу посмотрело почти 700 000 зрителей

rus.postimees.ee
Благодаря ERR чемпионат мира по футболу посмотрело почти 700 000 зрителей
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Финал, победа Аргентины, 18 декабря 2022 года.
Финал, победа Аргентины, 18 декабря 2022 года. Фото: IMAGO/Matthias Koch

Длившийся почти месяц чемпионат мира по футболу в Эстонии посмотрели сотни тысяч жителей Эстонии. Самым острым моментом стал финал чемпионата – за серией пенальти по телеканалам ETV2 и ETV+, а также посредством портала ERR наблюдало почти 300 000 человек.

Всего же за крупнейшим спортивным событием 2022 года с помощью ERR наблюдало около 700 000 человек – по данным статистического агентства Kantar Emor, как минимум 15 минут матчей чемпионата мира с помощью телеканалов ERR смотрели 641 000 человек. По интенет-каналам за матчами наблюдало 50 000 посетителей. К ним добавляется и некоторое число совместных просмотров.

По словам руководителя спортивной редакции Национальной телерадиокомпании Риво Саарна, недавно завершившийся чемпионат мира по футболу, несомненно, войдет в историю - неординарный, но и неоднозначный чемпионат мира стал крупным глобальным событием, вызвавшим резонанс во всем мире.

«Наша цель состояла в том, чтобы стать посредниками – передавать события по-настоящему увлекательно. Отзывы и интерес телезрителей позволяют сказать, что нам это удалось. Большое спасибо всей команде ERR за эти усилия», — сказал Саарна.

Как и ожидалось, самым популярным матчем стал финал, в котором сражались Аргентина и Франция. За почти пятичасовой трансляцией по телеканалу ETV2 наблюдали 233 000 человек. По телеканалу ETV+ за финалом следили 49 000 человек, за интернет-трансляцией – еще пара десятков тысяч болельщиков.

Самыми популярными матчами чемпионата мира также стали четвертьфиналы Англия – Франция, а также Аргентина – Голландия.

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