Благодаря ERR чемпионат мира по футболу посмотрело почти 700 000 зрителей

Всего же за крупнейшим спортивным событием 2022 года с помощью ERR наблюдало около 700 000 человек – по данным статистического агентства Kantar Emor, как минимум 15 минут матчей чемпионата мира с помощью телеканалов ERR смотрели 641 000 человек. По интенет-каналам за матчами наблюдало 50 000 посетителей. К ним добавляется и некоторое число совместных просмотров.

По словам руководителя спортивной редакции Национальной телерадиокомпании Риво Саарна, недавно завершившийся чемпионат мира по футболу, несомненно, войдет в историю - неординарный, но и неоднозначный чемпионат мира стал крупным глобальным событием, вызвавшим резонанс во всем мире.

«Наша цель состояла в том, чтобы стать посредниками – передавать события по-настоящему увлекательно. Отзывы и интерес телезрителей позволяют сказать, что нам это удалось. Большое спасибо всей команде ERR за эти усилия», — сказал Саарна.

Как и ожидалось, самым популярным матчем стал финал, в котором сражались Аргентина и Франция. За почти пятичасовой трансляцией по телеканалу ETV2 наблюдали 233 000 человек. По телеканалу ETV+ за финалом следили 49 000 человек, за интернет-трансляцией – еще пара десятков тысяч болельщиков.