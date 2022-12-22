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19 эстонских арбитров получили лицензии FIFA

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19 эстонских арбитров получили лицензии FIFA
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Сандра Нигулис.
Сандра Нигулис. Фото: Liisi Troska/jalgpall.ee

На основании списка, поданного ЭФС, FIFA выдала международные лицензии на 2023 год 19 эстонским арбитрам.

Из мужчин лицензию получили Юрий Фришер, Йоонас Яанович и Кристо Тохвер, причем последний может работать также видеоарбитром. На матчах, проводимых под эгидой FIFA и UEFA в этом году, ассистентами судей смогут работать Сильвер Кыйв, Стен Клаасен, Арон Хярсинг, Вейко Мытсник, Неэме Неэмлайд, Сандер Сага.

Среди женщин международную лицензию арбитра получили Реэлика Тури и Трийну Вахер. Лиценнзию ассистента получили Каролин Кайвоя, Аннели Рахула, Анни Коппель и Сандра Нигулис. 24-летняя Нигулис получила лицензию впервые.

Лицензию арбитра по футзалу выдали Григорию Ошомкову и Ягнару Якобсону. В пляжном футболе лицензию получили Аго Кяртманн и Андрей Карху.

Лицензия FIFA выдается сроком на один календарный год и позволяет арбитрам, в соответствии со своей спецификацией, обслуживать международные матчи на соревнованиях, проводимых под эгидой FIFA и UEFA.

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