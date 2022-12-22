В праздники таллиннский общественный транспорт работает по воскресному расписанию, сообщила в четверг BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
В праздники таллиннский общественный транспорт работает по измененному расписанию
В праздники таллиннский общественный транспорт работает по измененному расписанию
В субботу 24 декабря и в понедельник 26 декабря таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию.
Также по обычному воскресному расписанию общественный транспорт будет работать и 25 декабря.
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