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В праздники таллиннский общественный транспорт работает по измененному расписанию

BNS
В праздники таллиннский общественный транспорт работает по измененному расписанию
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

В праздники таллиннский общественный транспорт работает по воскресному расписанию, сообщила в четверг BNS пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

В субботу 24 декабря и в понедельник 26 декабря таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию.

Также по обычному воскресному расписанию общественный транспорт будет работать и 25 декабря.

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