В среду сотрудники пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры проверили компании, предлагающие курьерские услуги в Тарту и его окрестностях, чтобы выяснить, легально ли работают люди в компаниях.
Курьер получил штраф за отсутствие разрешения на работу
Курьер получил штраф за отсутствие разрешения на работу
Всего было проверено два юридических и четыре физических лица. Выяснилось, что один иностранец не имел надлежащей регистрации по краткосрочной работе.
По словам представителя PPA Рагне Кейск, это был курьер из Грузии, работавший в курьерской компании Fudy. «Мужчина находился в Эстонии на законных основаниях, хотя краткосрочную работу в РРА не оформлял», - уточнила Кейск.
В ходе ускоренного производства грузина оштрафовали на 120 евро.