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Курьер получил штраф за отсутствие разрешения на работу

Йенс Раавик
, журналист
Курьер получил штраф за отсутствие разрешения на работу
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Курьер Fudy. Фото иллюстративное.
Курьер Fudy. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В среду сотрудники пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры проверили компании, предлагающие курьерские услуги в Тарту и его окрестностях, чтобы выяснить, легально ли работают люди в компаниях.

Всего было проверено два юридических и четыре физических лица. Выяснилось, что один иностранец не имел надлежащей регистрации по краткосрочной работе.

По словам представителя PPA Рагне Кейск, это был курьер из Грузии, работавший в курьерской компании Fudy. «Мужчина находился в Эстонии на законных основаниях, хотя краткосрочную работу в РРА не оформлял», - уточнила Кейск.

В ходе ускоренного производства грузина оштрафовали на 120 евро.

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