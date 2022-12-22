Курьер получил штраф за отсутствие разрешения на работу

Всего было проверено два юридических и четыре физических лица. Выяснилось, что один иностранец не имел надлежащей регистрации по краткосрочной работе.

По словам представителя PPA Рагне Кейск, это был курьер из Грузии, работавший в курьерской компании Fudy. «Мужчина находился в Эстонии на законных основаниях, хотя краткосрочную работу в РРА не оформлял», - уточнила Кейск.