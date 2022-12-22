Оттепель, наступившая после сильного снегопада, побудила самых смелых пешеходов в Таллинне во многих местах выбирать проезжую часть вместо тротуаров, потому что только там можно ходить, не опасаясь упасть. Тротуары были в лучшем состоянии, где был счищен недавний слой снега и льда и разбросана гранитная крошка.
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Репортаж ⟩ Тротуары Таллинна превратились в большой каток
Тротуары Таллинна превратились в большой каток
Хуже всего обстояло дело там, где скопилась талая вода - не помог даже слой щебня. Были также некоторые улицы, на которых не были проведены антиобледенительные работы.
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