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Репортаж ⟩ Тротуары Таллинна превратились в большой каток

Тийна Лаура Киммель
, журналист
Тротуары Таллинна превратились в большой каток
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Очень скользкий участок дороги напротив Музея кукол на улице Нунне в старом Таллинне не был обработан даже к 2 часам ночи.
Очень скользкий участок дороги напротив Музея кукол на улице Нунне в старом Таллинне не был обработан даже к 2 часам ночи. Фото: Eero Vabamägi

Оттепель, наступившая после сильного снегопада, побудила самых смелых пешеходов в Таллинне во многих местах выбирать проезжую часть вместо тротуаров, потому что только там можно ходить, не опасаясь упасть. Тротуары были в лучшем состоянии, где был счищен недавний слой снега и льда и разбросана гранитная крошка.

Хуже всего обстояло дело там, где скопилась талая вода - не помог даже слой щебня. Были также некоторые улицы, на которых не были проведены антиобледенительные работы.

Вокруг центрального рынка тротуары были покрыты льдом, на котором текла вода. Многие пожилые люди шли по тротуару, уткнувшись носами в землю. Пенсионерка Айно сказала, что пришла на рынок со стороны гостиницы «Олимпия» и теперь пытается осторожно идти обратно, но было видно, что это вызывает у него серьезные трудности.

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