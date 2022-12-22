Репортаж ⟩ Тротуары Таллинна превратились в большой каток

Хуже всего обстояло дело там, где скопилась талая вода - не помог даже слой щебня. Были также некоторые улицы, на которых не были проведены антиобледенительные работы.

Вокруг центрального рынка тротуары были покрыты льдом, на котором текла вода. Многие пожилые люди шли по тротуару, уткнувшись носами в землю. Пенсионерка Айно сказала, что пришла на рынок со стороны гостиницы «Олимпия» и теперь пытается осторожно идти обратно, но было видно, что это вызывает у него серьезные трудности.