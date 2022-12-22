Госучреждения существенно снизили потребление электроэнергии

По словам Сольман, перемены очевидны, и потребление электроэнергии учреждениями снизилось на прогнозируемую величину. «Если исключить оборонные учреждения и вузы, то мы видим, что за год потребление в октябре действительно снизилось в среднем на 16 процентов», – говорится в сообщении министра, по словам которой, следует также учесть, что меры по экономии в основном реализовывались только с октября, а это значит, их эффект еще не полностью отражен в данных и в будущем показатели экономии, вероятно, будут крупнее.