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Госучреждения существенно снизили потребление электроэнергии

BNS
Госучреждения существенно снизили потребление электроэнергии
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

Министр государственного управления Рийна Солман представила в четверг правительству обзор основных результатов мер по энергосбережению в зданиях государственного сектора: в результате выполнения рекомендаций, данных осенью учреждениям правительства, экономия электроэнергии всего сектора в октябре составила 10 процентов.

По словам Сольман, перемены очевидны, и потребление электроэнергии учреждениями снизилось на прогнозируемую величину. «Если исключить оборонные учреждения и вузы, то мы видим, что за год потребление в октябре действительно снизилось в среднем на 16 процентов», – говорится в сообщении министра, по словам которой, следует также учесть, что меры по экономии в основном реализовывались только с октября, а это значит, их эффект еще не полностью отражен в данных и в будущем показатели экономии, вероятно, будут крупнее.

Министр пояснила, что здания, интенсивность их использования и стоимость сильно различаются в зависимости от государственных сфер. Наибольшая экономия достигнута в зданиях Министерства юстиции – 34 процента. В Министерстве экономики и коммуникаций этот показатель составляет 28 процентов, в Министерстве финансов – 22 процента, в Министерстве иностранных дел – 19 процентов.

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