Выплаты процентов по жилищным кредитам могут значительно вырасти

В ноябре инфляция в Эстонии достигла 21,3 процента, а в еврозоне инфляция превысила отметку в 10 процентов и не демонстрирует особых признаков снижения. Поэтому Европейский центробанк начал в этом году стремительно повышать процентные ставки.

Если еще в начале лета базовая ставка оставалась отрицательной, то на сегодняшний день она выросла до двух процентов, в результате чего шестимесячная ставка Euribor на прошлой неделе поднялась до 2,5 процента. Это означает, что общая процентная ставка кредита с банковской маржой в два процента и шестимесячным Euribor составит 4,5 процента.

Заемщики, которые на протяжении нескольких лет радовались нулевому Euribor, внезапно столкнутся с серьезной проблемой: их ежемесячные платежи по кредитам резко возрастут. Проблема не только в выплате кредитов: если в это же время в несколько раз увеличатся цены на энергию (то есть коммунальные услуги), продукты питания, топливо и прочие услуги, то людям будет очень сложно отнестись терпимо к подобному росту цен.

«Раньше было 320, а теперь 430... Хорошо, что я не купил более дорогую квартиру», – говорит один из заемщиков, которому в ноябре зафиксировали новую процентную ставку. В общей сложности ему придется платить на 35 процентов больше, чем раньше.