На прошлой неделе Европейский центробанк повысил базовую ставку до двух процентов. Вместе с базовой ставкой растет и Euribor, что сильно сказывается на жителях Эстонии, которые и так страдают от инфляции.
Выплаты процентов по жилищным кредитам могут значительно вырасти
В ноябре инфляция в Эстонии достигла 21,3 процента, а в еврозоне инфляция превысила отметку в 10 процентов и не демонстрирует особых признаков снижения. Поэтому Европейский центробанк начал в этом году стремительно повышать процентные ставки.
Если еще в начале лета базовая ставка оставалась отрицательной, то на сегодняшний день она выросла до двух процентов, в результате чего шестимесячная ставка Euribor на прошлой неделе поднялась до 2,5 процента. Это означает, что общая процентная ставка кредита с банковской маржой в два процента и шестимесячным Euribor составит 4,5 процента.
Заемщики, которые на протяжении нескольких лет радовались нулевому Euribor, внезапно столкнутся с серьезной проблемой: их ежемесячные платежи по кредитам резко возрастут. Проблема не только в выплате кредитов: если в это же время в несколько раз увеличатся цены на энергию (то есть коммунальные услуги), продукты питания, топливо и прочие услуги, то людям будет очень сложно отнестись терпимо к подобному росту цен.
«Раньше было 320, а теперь 430... Хорошо, что я не купил более дорогую квартиру», – говорит один из заемщиков, которому в ноябре зафиксировали новую процентную ставку. В общей сложности ему придется платить на 35 процентов больше, чем раньше.
Клиент, которому в декабре зафиксировали Euribor на уровне 2,4 процента, говорит, что это сильно на нем скажется. «Уже в январе процентный платеж по жилищному кредиту обойдется мне на 143 процента больше, чем в январе этого года, когда я брал этот кредит. Если в декабре размер выплаты по кредиту вместе с процентами составлял 599 евро, то в январе составит 831 евро. Европейский центробанк насильно сажает меня на диету», – признается другой заемщик, подбивая свой бюджет. Его общий расход по кредиту подскочил на 39 процентов.
Обоим заемщикам также придется ежемесячно оплачивать коммунальные расходы, а еще платить за страхование кредита, у кого оно оформлено. В Swedbank сказали, что люди, к счастью, пока еще не испытывают трудностей с погашением кредитов, за исключением отдельных случаев. Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма рассказала, что в Эстонии средняя сумма жилищного кредита в этом году составила 112 000–113 000 евро, а самые крупные кредиты были взяты в Харьюмаа – в среднем 132 000 евро. Средний размер кредита в Эстонии (включая старые кредиты) составляет порядка 50 000 евро.
«Важно, чтобы заемщик был в состоянии выполнять свои обязательства, а перед принятием решения о выдаче кредита обязательно должна быть учтена платежеспособность клиента», – сказала Пяргма.
Руководитель по коммуникации розничных банковских услуг Swedbank Мартин Кырв отметил, что хотя сейчас больше всего и обсуждают жилищные кредиты, существует целый ряд других услуг, связанных с Euribor, и людям стоит обратить на них внимание, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Если кредит на покупку жилья был взят десять лет назад, когда цены на недвижимость были совсем другие, то по семейному кошельку гораздо больнее может ударить рост лизинговых платежей, а не платежей по жилищному кредиту.
Как будет расти ежемесячный платеж с увеличением Euribor
• Хотя ставка Euribor и может показаться незначительной, на самом деле она способна даже удвоить ежемесячный платеж по кредиту.
• Swedbank приводит примерные расчеты для человека, который взял жилищный кредит в размере 112 000 евро с банковской маржой 1,85 процента, к которой добавляется Euribor.
Основная часть ежемесячного платежа составляет 389 евро в месяц. Если Euribor будет расти, вот что произойдет с платежами названного клиента:
• Euribor 1,5% – платеж 566
• Euribor 2% – платеж 596
• Euribor 2,5% – платеж 627
• Euribor 3% – платеж 659
• Euribor 5% – платеж 793
Источник: Swedbank