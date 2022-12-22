Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня выглядел осунувшимся, принимая участие в судебном заседании по видеосвязи, на котором обсуждалось отсрочка исполнения приговора за злоупотребление властью по состоянию здоровья.
ФОТО ⟩ Экс-президент Грузии Саакашвили выглядел на суде истощенным
Исхудалый с трясущимися руками Саакашвили присутствовал на слушаниях по видеосвязи из больницы, куда его доставили в прошлом году после 50-дневной голодовки против заключения.
Врачи, осмотревшие Саакашвили, заявили, что у него возникли опасные для жизни осложнения, вызванные условиями содержания под стражей.
«Мы требуем, чтобы Михаилу Саакашвили разрешили выехать на лечение за границу, как рекомендуют его врачи», – заявил AFP адвокат Дито Садзаглишвили.
Токсиколог Дэвид Смит заявил, что, согласно анализам, у Саакашвили отравление тяжелыми металлами и его необходимо срочно вывезти за границу для лечения.
Евросоюз и США призвали правительство Грузии обеспечить необходимую медицинскую помощь и защиту прав бывшего президента.
Власти Грузии утверждают, что ему была оказана надлежащая медицинская помощь.