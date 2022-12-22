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ФОТО ⟩ Экс-президент Грузии Саакашвили выглядел на суде истощенным

AFP/BNS
Экс-президент Грузии Саакашвили выглядел на суде истощенным
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Фото: VANO SHLAMOV/AFP/Scanpix

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня выглядел осунувшимся, принимая участие в судебном заседании по видеосвязи, на котором обсуждалось отсрочка исполнения приговора за злоупотребление властью по состоянию здоровья.

Исхудалый с трясущимися руками Саакашвили присутствовал на слушаниях по видеосвязи из больницы, куда его доставили в прошлом году после 50-дневной голодовки против заключения.

Врачи, осмотревшие Саакашвили, заявили, что у него возникли опасные для жизни осложнения, вызванные условиями содержания под стражей.

«Мы требуем, чтобы Михаилу Саакашвили разрешили выехать на лечение за границу, как рекомендуют его врачи», – заявил AFP адвокат Дито Садзаглишвили.

Токсиколог Дэвид Смит заявил, что, согласно анализам, у Саакашвили отравление тяжелыми металлами и его необходимо срочно вывезти за границу для лечения.

Евросоюз и США призвали правительство Грузии обеспечить необходимую медицинскую помощь и защиту прав бывшего президента.

Власти Грузии утверждают, что ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

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