ФОТО ⟩ Экс-президент Грузии Саакашвили выглядел на суде истощенным

Исхудалый с трясущимися руками Саакашвили присутствовал на слушаниях по видеосвязи из больницы, куда его доставили в прошлом году после 50-дневной голодовки против заключения.

Врачи, осмотревшие Саакашвили, заявили, что у него возникли опасные для жизни осложнения, вызванные условиями содержания под стражей.

«Мы требуем, чтобы Михаилу Саакашвили разрешили выехать на лечение за границу, как рекомендуют его врачи», – заявил AFP адвокат Дито Садзаглишвили.

Токсиколог Дэвид Смит заявил, что, согласно анализам, у Саакашвили отравление тяжелыми металлами и его необходимо срочно вывезти за границу для лечения.

Евросоюз и США призвали правительство Грузии обеспечить необходимую медицинскую помощь и защиту прав бывшего президента.