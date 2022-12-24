Рождество в Украине: в окопах атеистов нет

Согласно исследованию украинской социологической группы «Рейтинг», за последний год число празднующих Рождество только 25 декабря выросло с 4% до 11%. Число тех, кто желает отмечать два раза, выросло с 18% до 25%. Больше половины, а это около 55% опрошенных, будут праздновать Рождество 7 января, тогда как в прошлом году эта цифра составляла – 71%. Чаще о двойном праздновании Рождества или праздновании только 25 декабря говорили жители западных областей, Киева, молодые украинцы и греко-католики.

В принципе, на этом все камни преткновения заканчиваются. Хоть 25 декабря, хоть 7 января, христиане одинаково идут в церкви еще с ночи, набирают воду, ныряют в прорубь, тысячелетняя традиция длинных зимних праздников неизменна.

Рождество в стиле «милитари

Тем временем, главным отличием Рождества 2022 года стало то, что с момента полномасштабного вторжения Украина превратилась в единый фронт, поэтому особое место в духовном мире страны теперь занимают капелланы – священники, которые служат не только в церквях, но и на передовой, вместе с военными, организуя там религиозные обряды по всем канонам.

Известны случаи, когда такие капелланы из священников превращались в настоящих военных. Но это, скорее, исключение из правил.