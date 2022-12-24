В 2022 году многое в Украине происходит впервые, и празднование Рождества, в определенном смысле, не исключение. И ведь эта далеко не религиозная дискуссия вокруг светлого праздника в Украине ведется десятки лет. Не вокруг его сакрального смысла, тут полный консенсус: сабли экспертов тупятся о вопрос календарный – когда именно украинцам идти в церковь, 7 января или 25 декабря.
Рождество в Украине: в окопах атеистов нет
Путин и в этом вопросе украинцев примирил: впервые в истории Украины Рождество и в Киеве, и в Одессе, в Днепре и Львове будет отмечаться по григорианскому календарю – 25 декабря.
Все предыдущие годы независимости православные христиане Украины отмечали этот день седьмого января по юлианскому календарю, в то время как католики Украины и православные Киевского патриархата придерживались западной традиции. В этом вопросе страна была четко разделена на северо-запад и юго-восток, и ни один из светских правителей Украины не решался даже приближаться к разрешению этого вопроса, небезосновательно опасаясь напряженности в обществе.
Сейчас верховное духовенство всех конфессий Украины единогласно поддержало такую инициативу снизу, и 25 декабря в Украине состоится единое богослужение, к которому присоединятся католики, православные и протестанты. По желанию верующих могут организовать и повторную службу 7 января. Как известно в православной епархии Чернигова (ПЦУ) уже приняли решение о праздновании Рождества два раза.
В Украинской православной церкви (Московского патриархата) категорически отказываются даже слушать о каком-либо переходе на григорианский календарь. В этом их поддерживают многие прихожане, в основном, преклонного возраста.
Украинские греко-католики считают, что сейчас не время заниматься реформами церковных календарей. В Украине война, и все усилия народа должны быть направлены на победу. В то же время в Украинской православной церкви (Константинопольского патриархата) уверены, что переходить к празднованию Рождества по григорианскому календарю необходимо как можно скорее.
Согласно исследованию украинской социологической группы «Рейтинг», за последний год число празднующих Рождество только 25 декабря выросло с 4% до 11%. Число тех, кто желает отмечать два раза, выросло с 18% до 25%. Больше половины, а это около 55% опрошенных, будут праздновать Рождество 7 января, тогда как в прошлом году эта цифра составляла – 71%. Чаще о двойном праздновании Рождества или праздновании только 25 декабря говорили жители западных областей, Киева, молодые украинцы и греко-католики.
В принципе, на этом все камни преткновения заканчиваются. Хоть 25 декабря, хоть 7 января, христиане одинаково идут в церкви еще с ночи, набирают воду, ныряют в прорубь, тысячелетняя традиция длинных зимних праздников неизменна.
Рождество в стиле «милитари
Тем временем, главным отличием Рождества 2022 года стало то, что с момента полномасштабного вторжения Украина превратилась в единый фронт, поэтому особое место в духовном мире страны теперь занимают капелланы – священники, которые служат не только в церквях, но и на передовой, вместе с военными, организуя там религиозные обряды по всем канонам.
Известны случаи, когда такие капелланы из священников превращались в настоящих военных. Но это, скорее, исключение из правил.
Настоятель Свято-троицкого храма Одессы и священник православной церкви Украины Василий Вирозуб в эти дни активно готовится к рождественским праздникам. Для Василия ныне горячая пора, потому что много чего надо успеть: поздравить детей в городе, который каждый день подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Крыма, и еще успеть на передовую, ведь Василий – капеллан ВСУ с 2015 года. В начале полномасштабного вторжения он успел побывать в плену, когда вместе с группой священников поехал на остров Змеиный за телами украинских бойцов. Тела там обнаружены не были, а священник попал в плен к русским военным.
В эти дни Василий Вирозуб поедет на передовую в районе Херсона. Это ближе всего к Одессе, и обстрелы на том направлении не прекращаются. Ситуация там очень тяжелая, говорит капеллан, поэтому визит священника всегда приветствуется.
С особенным трепетом священников ждут в подразделениях, где много военных из западных областей Украины. 24 механизированная бригада из Львова сейчас обороняет рубежи Бахмута – самой горячей точки Украины. Там, где стоят бойцы 24-ки, всегда появляются маленькие часовни с образами или статуями Девы Марии. Что интересно, там всегда горят свечи. Не взирая на самые тяжёлые бои, военные этой бригады всегда находят время на духовную пищу.
Рождество занимает особое место в жизни бригады, говорит в комментарии для Rus.Postimees офицер 24 бригады ВСУ Александр Савченко: «Им, находящимся за сотни километров от дома, в этот день очень важно собраться в кругу своих побратимов. За рождественским столом всегда классические 12 блюд. В тех местах, где это возможно, это будет организовано. Конечно, те бойцы, которые находятся непосредственно в местах выполнения боевых задач, где линия фронта очень подвижна, не будет такой возможности, но когда они перемещаются на отдых, однозначно у каждого будет возможность отметить праздник Рождества», – говорит Александр Савченко.
Солдаты ВСУ много времени уделяют эстетике праздника Рождества и в целом религиозной тематике. В городах украинского востока, где подход православной церкви в этом вопросе имеет свою специфику, бойцы чувствуют себя неуютно.
Например, в Донецкой области Украины православная церковь УПЦ МП часто выставляет железные кресты у дорог, которые со временем становятся довольно мрачным зрелищем. Военнослужащие из Западных областей с 2014 года стали устанавливать часовни на западный манер. Подобные можно встретить как во Львове, так и в Кракове, например. А теперь они массово установлены практически по всей Донецкой области.
В рождественские дни такие часовни украшаются праздничной иллюминацией, там всегда горят свечи, и присутствуют разнообразные угощения для верующих.
На строительство одной из таких часовен бойцы из Западной Украины привезли дрова из закарпатского леса, чтобы чувствовать близость к своей малой родине.
Особое место на рождественских праздниках занимает, конечно же, кухня. Удивительно, но даже в самых жестких условиях войны бойцы умудряются создавать целые рождественские столы, за которыми могут разместиться десятки солдат.
Начиная с раннего утра сочельника, 24 декабря или 6 января, повара начинают свой ритуал приготовления пищи, к которому присоединяются помощники из числа отдыхающих бойцов. Приготовить столько еды штатному повару подразделения в одиночку не под силу, ведь по украинской традиции на столе должно быть не менее двенадцати блюд.
Как правило, на столе должна быть кутья – ритуальное поминальное блюдо славян, каша, сваренная из целых зёрен пшеницы. Обязательно на столе должен быть узвар, постные вареники с картошкой или капустой, рыба с овощами и многое другое. Большинство из перечисленного повара ВСУ, конечно же, успеют приготовить к 25 декабря.
Массовых рождественских служб в этом году в Украине, конечно же, не будет. В целях безопасности большим скоплениям народа местные власти будут препятствовать. Поэтому укрытия от артобстрелов и ракетных налетов в этом году станут своеобразными церквями, где при свечах, без тепла и света украинцы будут впервые отмечать Рождество в условиях тотальной войны на уничтожение.
Храм можно организовать и дома, говорят многие украинцы общаясь с корреспондентами Rus.Postimees. Сейчас все мысли и молитвы украинского народа – о победе в войне и, конечно же, все молятся за жизнь и за здоровье защитников Украины, которые на фронтах отдают самое дорогое во имя будущих поколений.
Не взирая на страшные обстоятельства, украинцы все же живут надеждой на лучшее, в этом сама суть Рождества, уверен капеллан украинских добровольческих подразделений Николай Мединский: «Как когда-то волхвы несли дары маленькому Христу, так и сейчас люди из разных стран мира несут подарки украинским воинам, которые благодаря своей жертве стали новым символом возрождения мира и справедливости. Люди ожидали прибытие мессии, ожидали от Христа победы над смертью, сейчас весь мир ждет от украинских воинов победы над смертельным злом, которое угрожает человечеству из России», - констатирует капеллан Николай Мединский.