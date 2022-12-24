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Рождество в Украине: в окопах атеистов нет

В условиях войны праздник Рождества Христова в Украине обретает новые смыслы
Дмитрий Мороз
, журналист
Рождество в Украине: в окопах атеистов нет
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«Праздник должен быть даже на войне», – сказал медик подразделения морской пехоты ВМСУ Дмитрий Селютин, который организовал такую рождественскую елку в блиндаже под Мариуполем. Сейчас Дмитрий в плену. В ночь с 11 на 12 апреля 2022 года украинские пехотинцы колонной шли на прорыв к своим силам из мариупольского комбината Ильича. Дмитрий ехал в кузове с ранеными.
«Праздник должен быть даже на войне», – сказал медик подразделения морской пехоты ВМСУ Дмитрий Селютин, который организовал такую рождественскую елку в блиндаже под Мариуполем. Сейчас Дмитрий в плену. В ночь с 11 на 12 апреля 2022 года украинские пехотинцы колонной шли на прорыв к своим силам из мариупольского комбината Ильича. Дмитрий ехал в кузове с ранеными. Фото: Дмитрий Мороз

В 2022 году многое в Украине происходит впервые, и празднование Рождества, в определенном смысле, не исключение. И ведь эта далеко не религиозная дискуссия вокруг светлого праздника в Украине ведется десятки лет. Не вокруг его сакрального смысла, тут полный консенсус: сабли экспертов тупятся о вопрос календарный – когда именно украинцам идти в церковь, 7 января или 25 декабря. 

Путин и в этом вопросе украинцев примирил: впервые в истории Украины Рождество и в Киеве, и в Одессе, в Днепре и Львове будет отмечаться по григорианскому календарю – 25 декабря.

Все предыдущие годы независимости православные христиане Украины отмечали этот день седьмого января по юлианскому календарю, в то время как католики Украины и православные Киевского патриархата придерживались западной традиции. В этом вопросе страна была четко разделена на северо-запад и юго-восток, и ни один из светских правителей Украины не решался даже приближаться к разрешению этого вопроса, небезосновательно опасаясь напряженности в обществе.

Сейчас верховное духовенство всех конфессий Украины единогласно поддержало такую инициативу снизу, и 25 декабря в Украине состоится единое богослужение, к которому присоединятся католики, православные и протестанты. По желанию верующих могут организовать и повторную службу 7 января. Как известно в православной епархии Чернигова (ПЦУ) уже приняли решение о праздновании Рождества два раза.

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) категорически отказываются даже слушать о каком-либо переходе на григорианский календарь. В этом их поддерживают многие прихожане, в основном, преклонного возраста.

Украинские греко-католики считают, что сейчас не время заниматься реформами церковных календарей. В Украине война, и все усилия народа должны быть направлены на победу. В то же время в Украинской православной церкви (Константинопольского патриархата) уверены, что переходить к празднованию Рождества по григорианскому календарю необходимо как можно скорее.

Согласно исследованию украинской социологической группы «Рейтинг», за последний год число празднующих Рождество только 25 декабря выросло с 4% до 11%. Число тех, кто желает отмечать два раза, выросло с 18% до 25%. Больше половины, а это около 55% опрошенных, будут праздновать Рождество 7 января, тогда как в прошлом году эта цифра составляла – 71%. Чаще о двойном праздновании Рождества или праздновании только 25 декабря говорили жители западных областей, Киева, молодые украинцы и греко-католики.

В принципе, на этом все камни преткновения заканчиваются. Хоть 25 декабря, хоть 7 января, христиане одинаково идут в церкви еще с ночи, набирают воду, ныряют в прорубь, тысячелетняя традиция длинных зимних праздников неизменна. 

Рождество в стиле «милитари

Тем временем, главным отличием Рождества 2022 года стало то, что с момента полномасштабного вторжения Украина превратилась в единый фронт, поэтому особое место в духовном мире страны теперь занимают капелланы – священники, которые служат не только в церквях, но и на передовой, вместе с военными, организуя там религиозные обряды по всем канонам.

Известны случаи, когда такие капелланы из священников превращались в настоящих военных. Но это, скорее, исключение из правил. 

Настоятель Свято-троицкого храма Одессы и священник православной церкви Украины Василий Вирозуб в эти дни активно готовится к рождественским праздникам. Для Василия ныне горячая пора, потому что много чего надо успеть: поздравить детей в городе, который каждый день подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Крыма, и еще успеть на передовую, ведь Василий – капеллан ВСУ с 2015 года. В начале полномасштабного вторжения он успел побывать в плену, когда вместе с группой священников поехал на остров Змеиный за телами украинских бойцов. Тела там обнаружены не были, а священник попал в плен к русским военным. 

«В окопах неверующих нет», - уверен капеллан Василий Вирозуб. На фото он на месте основной службы в Свято-Троицком храме Одессы, Православной церкви Украины.
«В окопах неверующих нет», - уверен капеллан Василий Вирозуб. На фото он на месте основной службы в Свято-Троицком храме Одессы, Православной церкви Украины. Фото: Фото из личного архива Василия Вирозуба

В эти дни Василий Вирозуб поедет на передовую в районе Херсона. Это ближе всего к Одессе, и обстрелы на том направлении не прекращаются. Ситуация там очень тяжелая, говорит капеллан, поэтому визит священника всегда приветствуется.

С особенным трепетом священников ждут в подразделениях, где много военных из западных областей Украины. 24 механизированная бригада из Львова сейчас обороняет рубежи Бахмута – самой горячей точки Украины. Там, где стоят бойцы 24-ки, всегда появляются маленькие часовни с образами или статуями Девы Марии. Что интересно, там всегда горят свечи. Не взирая на самые тяжёлые бои, военные этой бригады всегда находят время на духовную пищу.

Капеллан греко-католической церкви на передовой. Луганская область. На многих позициях, где наиболее опасно, бойцы строят подобные молитвенные места, где капелланы могут организовывать молитвенные службы. Иногда такие места настолько укреплены от внешних угроз, что в них можно пережидать артиллерийские налеты.
Капеллан греко-католической церкви на передовой. Луганская область. На многих позициях, где наиболее опасно, бойцы строят подобные молитвенные места, где капелланы могут организовывать молитвенные службы. Иногда такие места настолько укреплены от внешних угроз, что в них можно пережидать артиллерийские налеты. Фото: Дмитрий Мороз

Рождество занимает особое место в жизни бригады, говорит в комментарии для Rus.Postimees офицер 24 бригады ВСУ Александр Савченко: «Им, находящимся за сотни километров от дома, в этот день очень важно собраться в кругу своих побратимов. За рождественским столом всегда классические 12 блюд. В тех местах, где это возможно, это будет организовано. Конечно, те бойцы, которые находятся непосредственно в местах выполнения боевых задач, где линия фронта очень подвижна, не будет такой возможности, но когда они перемещаются на отдых, однозначно у каждого будет возможность отметить праздник Рождества», – говорит Александр Савченко. 

Статуя Девы Марии в мини-часовне на передовой под Марьинкой, Донецкая область.
Статуя Девы Марии в мини-часовне на передовой под Марьинкой, Донецкая область. Фото: Дмитрий Мороз

Солдаты ВСУ много времени уделяют эстетике праздника Рождества и в целом религиозной тематике. В городах украинского востока, где подход православной церкви в этом вопросе имеет свою специфику, бойцы чувствуют себя неуютно.

Например, в Донецкой области Украины православная церковь УПЦ МП часто выставляет железные кресты у дорог, которые со временем становятся довольно мрачным зрелищем. Военнослужащие из Западных областей с 2014 года стали устанавливать часовни на западный манер. Подобные можно встретить как во Львове, так и в Кракове, например. А теперь они массово установлены практически по всей Донецкой области. 

В рождественские дни такие часовни украшаются праздничной иллюминацией, там всегда горят свечи, и присутствуют разнообразные угощения для верующих.

На строительство одной из таких часовен бойцы из Западной Украины привезли дрова из закарпатского леса, чтобы чувствовать близость к своей малой родине.

Интерьер подобных мест практически одинаков. Убранство часовен как правило привозят на передовую бойцы или волонтеры.
Интерьер подобных мест практически одинаков. Убранство часовен как правило привозят на передовую бойцы или волонтеры. Фото: Дмитрий Мороз

Особое место на рождественских праздниках занимает, конечно же, кухня. Удивительно, но даже в самых жестких условиях войны бойцы умудряются создавать целые рождественские столы, за которыми могут разместиться десятки солдат.

Рождественский ужин на передовой. За этим столом сидят бойцы, которые сменились с постов. Командиры организовали этот стол, повара наготовили традиционных для украинцев новогодних блюд – оливье, селедка под шубой, картофельное пюре, но нет алкоголя, на него табу.
Рождественский ужин на передовой. За этим столом сидят бойцы, которые сменились с постов. Командиры организовали этот стол, повара наготовили традиционных для украинцев новогодних блюд – оливье, селедка под шубой, картофельное пюре, но нет алкоголя, на него табу. Фото: Мороз Дмитрий

Начиная с раннего утра сочельника, 24 декабря или 6 января, повара начинают свой ритуал приготовления пищи, к которому присоединяются помощники из числа отдыхающих бойцов. Приготовить столько еды штатному повару подразделения в одиночку не под силу, ведь по украинской традиции на столе должно быть не менее двенадцати блюд.

Как правило, на столе должна быть кутья –  ритуальное поминальное блюдо славян, каша, сваренная из целых зёрен пшеницы. Обязательно на столе должен быть узвар, постные вареники с картошкой или капустой, рыба с овощами и многое другое. Большинство из перечисленного повара ВСУ, конечно же, успеют приготовить к 25 декабря.

После командира повар – главный, шутят бойцы. Хотя, как говорят в народе, в каждой шутке есть доля шутки. В дни новогодних и рождественских праздников каждый повар воинского подразделения пытается приготовить много вкусной пищи, что создает атмосферу праздника в условиях войны. Бойцы очень любят и ценят подобные посиделки, ведь каждая из них может стать последней.
После командира повар – главный, шутят бойцы. Хотя, как говорят в народе, в каждой шутке есть доля шутки. В дни новогодних и рождественских праздников каждый повар воинского подразделения пытается приготовить много вкусной пищи, что создает атмосферу праздника в условиях войны. Бойцы очень любят и ценят подобные посиделки, ведь каждая из них может стать последней. Фото: Мороз Дмитрий

Массовых рождественских служб в этом году в Украине, конечно же, не будет. В целях безопасности большим скоплениям народа местные власти будут препятствовать. Поэтому укрытия от артобстрелов и ракетных налетов в этом году станут своеобразными церквями, где при свечах, без тепла и света украинцы будут впервые отмечать Рождество в условиях тотальной войны на уничтожение.

Храм можно организовать и дома, говорят многие украинцы общаясь с корреспондентами Rus.Postimees. Сейчас все мысли и молитвы украинского народа – о победе в войне и, конечно же, все молятся за жизнь и за здоровье защитников Украины, которые на фронтах отдают самое дорогое во имя будущих поколений.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, на острове Хортица в Запорожье в последние годы выступал важным центром украинского православия. В этом году он закрыт на все православные даты и праздники, поскольку город подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны российских войск.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, на острове Хортица в Запорожье в последние годы выступал важным центром украинского православия. В этом году он закрыт на все православные даты и праздники, поскольку город подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны российских войск. Фото: Дмитрий Мороз

Не взирая на страшные обстоятельства, украинцы все же живут надеждой на лучшее, в этом сама суть Рождества, уверен капеллан украинских добровольческих подразделений Николай Мединский: «Как когда-то волхвы несли дары маленькому Христу, так и сейчас люди из разных стран мира несут подарки украинским воинам, которые благодаря своей жертве стали новым символом возрождения мира и справедливости. Люди ожидали прибытие мессии, ожидали от Христа победы над смертью, сейчас весь мир ждет от украинских воинов победы над смертельным злом, которое угрожает человечеству из России», - констатирует капеллан Николай Мединский.

Капеллан добровольческих подразделений Николай Мединский на фоне украинского дома, уничтоженного российскими войсками.
Капеллан добровольческих подразделений Николай Мединский на фоне украинского дома, уничтоженного российскими войсками. Фото: Stanislav Krupař
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