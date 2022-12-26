Финны продают эстонские активы

HKScan уже несколько лет боролся с экономическими трудностями в странах Балтии, и в компании неоднократно менялось руководство. В минувший вторник концерн заверил биржу, что продажа балтийских предприятий повысит их прибыльность и укрепит баланс. Инвесторы HKScan по крайней мере поверили в это заявление, и стоимость акций моментально подскочила почти на десять процентов. Но на следующий день, к сожалению, произошел откат, поглотивший большую часть роста. При этом владельцы Maag Grupp, которые находятся в сложной ситуации, когда почти все расходы растут, а потребление сокращается, не теряют присутствия духа. Член совета Эрик Хаавамяэ заявил, что возможность совершения крупных сделок обычно появляется в трудные времена. «Эта сделка позволит нам сделать большой шаг в сторону Латвии и Литвы. А может быть, и в сторону Польши, Дании или Германии, – поделился планами Хаавамяэ. – Это большие рынки, и выйти на них хотя бы с одной-двумя торговыми марками означает серьезную победу».