В середине декабря финский производитель продуктов питания HKScan сообщил Фондовой бирже Хельсинки, что продает свои предприятия в Эстонии, Латвии и Литве компании Maag Grupp. Благодаря этой сделке эстонские бизнесмены вернут себе Раквереский мясокомбинат, который был продан финнам в 1998 году, и завод Tallegg, проданный северным соседям в 2003-м.
Крупные торговые марки вновь в руках эстонцев: финны продают эстонские активы
По словам одного из владельцев Maag Grupp Роланда Леппа, приобретение знаменитых предприятий пищевой промышленности для них символично. «Важно, что эти торговые марки снова стали собственностью эстонцев», – сказал Лепп.
Его не пугает тот факт, что предприятия HKScan в странах Балтии находятся в глубоком финансовом кризисе – за первые три квартала этого года общий убыток на трех рынках составил 26,6 миллиона евро. Энергетический кризис и война в Украине тоже делают перспективы компании довольно туманными. «Поэтому наши переговоры растянулись на год. Мне тяжело предсказать, когда предприятия, которые мы присоединяем, снова станут прибыльными. Сначала нужно завершить сделку и хорошенько осмотреться на производстве, – объясняет Лепп. – Стремительно меняющаяся экономическая среда – тоже одна из причин, по которой выплата 20 миллионов от цены сделки является условной».
Стороны назвали цену сделки – 90 миллионов евро, из которых выплата 20 миллионов зависит от экономических результатов меняющих владельцев предприятий в ближайшее время.
Наполеоновские планы
По словам главы Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, возвращение предприятий HKScan в руки местных предпринимателей – это хорошая новость. «Новые владельцы всем известны как серьезные бизнесмены», – заверила Потисепп. Она выразила надежду, что сделка обеспечит стабильность и определенность в мясном секторе, который в настоящее время испытывает трудности.
Однако председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк видит определенную угрозу в появлении новой крупной рыночной силы. «Например, если Tallegg и Rannamõisa объединятся, то рынок мяса и птицы практически на сто процентов сосредоточится в руках Maag Grupp. Кроме того, Раквереский мясокомбинат является крупным производителем свинины и продает его другим предприятиям пищевой промышленности. Благодаря этой сделке у них появится возможность диктовать цены на рынке, – тревожится Круустюк. – Департамент конкуренции столкнется с большим объемом аналитической работы, выполнять которую придется очень тщательно».
HKScan уже несколько лет боролся с экономическими трудностями в странах Балтии, и в компании неоднократно менялось руководство. В минувший вторник концерн заверил биржу, что продажа балтийских предприятий повысит их прибыльность и укрепит баланс. Инвесторы HKScan по крайней мере поверили в это заявление, и стоимость акций моментально подскочила почти на десять процентов. Но на следующий день, к сожалению, произошел откат, поглотивший большую часть роста. При этом владельцы Maag Grupp, которые находятся в сложной ситуации, когда почти все расходы растут, а потребление сокращается, не теряют присутствия духа. Член совета Эрик Хаавамяэ заявил, что возможность совершения крупных сделок обычно появляется в трудные времена. «Эта сделка позволит нам сделать большой шаг в сторону Латвии и Литвы. А может быть, и в сторону Польши, Дании или Германии, – поделился планами Хаавамяэ. – Это большие рынки, и выйти на них хотя бы с одной-двумя торговыми марками означает серьезную победу».
Он отметил, что уже сейчас экспорт предприятия составляет более 40 процентов от оборота. С другой стороны, молочная и мясная промышленность Латвии и Литвы в последние годы все активнее проникает на эстонский рынок. Хаавамяэ надеется, что для Maag Grupp, особенно для торговых марок Tere, Farmi, Rannarootsi и Rannamõisa, эта сделка откроет новые двери на рынки Латвии и Литвы.
Хотя Maag Grupp и поглощает часть крупной биржевой компании, сам концерн не планирует выходить на биржу, чтобы финансировать свое расширение. «Это замедлит темпы расширения из-за жесткой регламентации», – считает Хаавамяэ. Зато, по его оценке, концентрация мясной промышленности в одних руках позволит повысить продовольственную безопасность Эстонии.
«На протяжении последнего десятилетия производство мяса в Эстонии оставалось на одном и том же уровне, тогда как Латвия и Литва увеличили свои объемы производства на 16-18 процентов, – отмечает член совета Maag Grupp. – Доля эстонской мясной продукции в странах Балтии составляет всего 18 процентов, особенно низок этот показатель у мяса птицы – он составляет только 13 процентов. Мы оказались в ситуации, когда наше производство мяса покрывает 70-80 процентов потребления в Эстонии, а производство мяса птицы покрывает лишь немногим более половины» – сокрушается Хаавамяэ.
Умение управлять
Свен Папп – партнер адвокатского бюро Ellex Raidla, консультировавший Maag при заключении сделки, он также является членом совета Rannarootsi Lihatööstus. Папп сказал, что это одна из крупнейших сделок в экономике Эстонии в этом году. «Всегда приятно, когда основанная на эстонском капитале фирма выкупает что-то обратно у иностранцев. Но дело тут не только в азарте. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на экспорте, а сделка была обусловлена желанием стать важным игроком в регионе».
По его словам, причина трудностей HKScan, очевидно, заключалась в том, что они как крупное биржевое предприятие не могли быстро и гибко реагировать на рыночные изменения. «Владельцы Maag ежедневно участвуют в управлении, а решения принимаются за несколько дней, если не часов, и сейчас скорость дает преимущество», – описывает ситуацию Папп.
Олле Хорм, который работал и в Maag, и в HKScan, а сейчас руководит конкурирующим концерном пищевой промышленности Atria Eesti, сказал, что совершать крупную покупку в сложное время – это смелый поступок. «Раквереский мясокомбинат сильно сдал свои позиции на рынке Эстонии, и отыграть их будет непростой задачей», – полагает Хорм.
По его словам, всем понятно, что конкуренция в пищевой промышленности будет обостряться. «Предприятия HKScan в Балтии уже давно были выставлены на продажу. У Maag большой опыт в слиянии компаний, гибкий менеджмент и амбиции выйти на новые рынки. Благодаря этому, наверное, соглашение по сделке и было достигнуто», – прокомментировал Хорм.
И все же свое лучше
Но приведет ли усиление конкуренции к снижению цен на продукты питания, которые за год выросли на 28 процентов? По оценке Хорма, снижение цен сейчас не предвидится. «Если энергия и сырье все еще на 60-70 процентов дороже, то подешеветь ничего не может» – считает Хорм.
По словам Паппа, невозможно заранее предсказать изменение цен на продукты питания. Он отметил, что в розничных сетях растут продажи более дешевых импортных товаров под собственными торговыми марками. «Но это не повлияло на продажи нашей продукции, потому что в наших руках козырь в виде сильного отечественного бренда, который нам и помогает», – сказал он.
Папп добавил, что входные цены выросли во всей цепочке поставок от фермера до продавца. «Только транспорт подешевел из-за падения цен на топливо». Остается добавить – и это пока временно.
Сейчас представители Maag Grupp о планах на будущее особо не распространяются, но у концерна имеются примеры успешной реорганизации деятельности завода молочной продукции Tere, молочного завода в Йыхви, мясного комбината Rannarootsi и молокозавода Nigula Piim.
«Сильная сторона Maag – это культура управления, а также то, что предприятие полностью основано на эстонском капитале и находится в руках эстонских владельцев. Это позволяет быстро реагировать на рыночные изменения и вносить свой вклад в развитие рынка, – отметил Хаавамяэ. – Реализация этой сделки откроет новые возможности для фермеров из Эстонии, Латвии и Литвы».
Maag Grupp
• В процентном отношении доли собственности почти поровну принадлежат Роланду Леппу и Айвару Саарма – по 37,5 процента, Тоо масу Юхани принадлежит 20 процентов капитала.
• Maag действует в странах Балтии, Финляндии и Польше. В том числе к концерну относятся AS Farmi Piimatööstus, AS Tere и AS Rannarootsi Lihatööstus.
• Производства находятся в Киримяэ, Раквере, Йыхви, Вильянди, Пылва и Каннусе (Финляндия).
• Доход от продаж за 2021 год составил 233 миллиона евро и прибыль составила 4,5 миллиона евро.
• На предприятиях работают 1022 человека.