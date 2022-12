Крупные торговые марки вновь в руках эстонцев: финны продают эстонские активы

Maag Grupp

• В процентном отношении доли собственности почти поровну принадлежат Роланду Леппу и Айвару Саарма – по 37,5 процента, Тоо масу Юхани принадлежит 20 процентов капитала.

• Maag действует в странах Балтии, Финляндии и Польше. В том числе к концерну относятся AS Farmi Piimatööstus, AS Tere и AS Rannarootsi Lihatööstus.

• Производства находятся в Киримяэ, Раквере, Йыхви, Вильянди, Пылва и Каннусе (Финляндия).

• Доход от продаж за 2021 год составил 233 миллиона евро и прибыль составила 4,5 миллиона евро.

• На предприятиях работают 1022 человека.