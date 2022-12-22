Солидарность с Украиной: в известных местах по всему миру отключили свет

Акция «An Hour For Ukraine» («Час для Украины») прошла в среду, 21 декабря, во многих городах мира. В знак солидарности с Украиной в более 60 известных местах мира на час выключили свет. Среди них - Римский Колизей и Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрии Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка возле Рокфеллерского центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии, знаменитая телебашня Торонто.

Всем британцам, желавшим принять участие в акции, предлагалось выключить на час свет в своих домах и квартирах. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что, присоединяясь к акции, столица Великобритании вместе с другими городами мира хочет «выразить солидарность с Украиной» в войне.

«Выключение света в здании Совета ЕС, "делимся" светом и солидарностью с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии», - написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Switching off the lights @EUCouncil building and "sharing" our light - and solidarity - with Ukrainians facing blackouts.#LightUpUkraine pic.twitter.com/TDxiy3WkhL — Charles Michel (@CharlesMichel) December 21, 2022

Сбор средств для покупки генераторов

Кампания направлена на сбор 10 миллионов долларов через United24, национальную платформу по сбору средств в Украине. На эти деньги предусматривается покупка 1000 генераторов для больниц. По словам организаторов, украинским медикам в последнее время из повреждений энергоструктуры страны в результате российских обстрелов часто приходится проводить сложные операции при освещении фонариками.