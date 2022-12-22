Вчера Rus.Postimees получил тревожную новость от Эстонского общества защиты диких животных. Зоозащитникам сообщили о неизвестных, убивающих уток в парке у пруда Шнелли. Rus.Postimees отправился на место, чтобы выяснить, не видели ли прохожие что-нибудь подозрительное в этом районе.
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Вы видели, кто убивает уток? В столичном парке орудуют негодяи
Вы видели, кто убивает уток? В столичном парке орудуют негодяи
Пруд Шнелли в Тоомпарке находится между Вышгородом и Балтийским вокзалом. Через парк ежедневно проходит большой поток людей и многие подкармливают проживающих у пруда дружелюбных уток, несмотря на запрет.