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Вы видели, кто убивает уток? В столичном парке орудуют негодяи

Анастасия Усова
, репортер
Вы видели, кто убивает уток? В столичном парке орудуют негодяи
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Утки живущие у пруда Шнелли в Таллинне.
Утки живущие у пруда Шнелли в Таллинне. Фото: Денис Антонов

Вчера Rus.Postimees получил тревожную новость от Эстонского общества защиты диких животных. Зоозащитникам сообщили о неизвестных, убивающих уток в парке у пруда Шнелли. Rus.Postimees отправился на место, чтобы выяснить, не видели ли прохожие что-нибудь подозрительное в этом районе.

Пруд Шнелли в Тоомпарке находится между Вышгородом и Балтийским вокзалом. Через парк ежедневно проходит большой поток людей и многие подкармливают проживающих у пруда дружелюбных уток, несмотря на запрет.

Эстонское общество защиты диких животных бьет тревогу: какие-то неизвестные мужчины начали нападать на городских уток и убивать их, предположительно, для того чтобы съесть. Один из очевидцев утверждал, что стал свидетелем того, как неизвестные свернули пойманной утке шею.

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