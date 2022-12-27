В результате российской агрессии против Украины погибли сотни тысяч солдат с обеих сторон, убиты десятки тысяч мирных жителей, а перспективы войны для России – более чем туманны. Однако на фоне всех страданий и ужаса Украина переживает подъем. Война каждый день укрепляет решимость украинцев построить сильное демократическое государство. Какие идеи и надежды лежат в основе будущего Украины?
Война сеет смерть, но и создает единую украинскую нацию. Что за перемены ждут Украину?
Украина снова вступила в период испытания на прочность своей государственности и самого существования как нации.
Говоря об Украине, Владимир Путин часто использует термин «соседняя страна», отказывая ей в субъектности. И в этом его главная проблема, говорит профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.
В своей лекции «Рождение нации» от 31 августа 2022 года профессор упомянул о том, что сейчас уже всем ясно, а в начале российской агрессии против Украины было большой ошибкой всего западного мира: «Факт, что украинцы могут противостоять российскому вторжению говорит о том, что нация и гражданское общество там успели объединиться до впечатляющего уровня. То, что мы думали, будто Украина падет за три дня, больше говорит о нашем неправильном видении этой страны, чем про нее саму».
12 июля 2021 года Владимир Путин опубликовал статью, из которой уже тогда все было более или менее ясно – что не напасть на Украину он просто не может. Это единственный из возможных лично для него путей решения его политических проблем.
Путин создал в Украине нацию?
Во многих интервью с украинскими националистами и даже наиболее радикальными из них можно услышать мнение, что если бы Путин не напал, то в Украине не было бы такого принятия всего украинского. Кроме того, в 2022 году поддержка вступления в НАТО и ЕС среди украинцев достигла своего пика. Об этом свидетельствуют все социологические опросы. Причем данные практически идентичны как в восточных, так и в западных областях Украины. Впервые за многие столетия в Украине образовался консенсус вокруг фундаментальных ценностей развития западной цивилизации.
Украинский журналист, политолог и философ Виталий Портников в одном из своих выступлений перед студентами Львовского университета озвучил мысль, которая обрела жизнь в умах украинского общества еще в 2014 году, а после 2022-го этот тезис зазвучал еще актуальнее.
«Я не считаю, что есть нечто позитивное в том, что вой на стала инструментом для нашего языкового прогресса. Но, с другой стороны, прозрение, в том числе и культурное, должно рано или поздно происходить. Наконец-то мы начали осознавать, что к культурному багажу любого народа, любой нации надо идти при посредничестве собственного языка, что мы можем стать реальной, полноценной нацией», – убежден журналист Виталий Портников.
В среде леволиберальных СМИ бытует мнение, что на фоне внешней агрессии существует опасность возрождения в Украине ультраконсервативных сил, в случае победы на выборах которых у Киева могут возникнуть значительные трудности как для интеграции в ЕС, так и для вступления в НАТО. Подобное происходит почти во всех странах, которые переживают войну, что вполне объяснимо сейчас, на фоне полномасштабного вторжения оккупантов.
С одной стороны, ультраправые предлагают простые решения, которые легко принимает и электорат. Но тут возникает конфликт ценностей. Крайне сомнительно, что западный мир в угоду Украине наступит на права человека, культивируемые в Европе. В ЕС не знают, что делать и со своими диктаторами. Брюссель уже не скрывает раздражения в ответ на фокусы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пытается дружить с международным военным преступником Владимиром Путиным, ограничивает права целых групп своего населения и в то же время пытается получать финансовую поддержку Брюсселя.
Украина – крупнейшая страна в Европе. Чем больше страна – тем больше проблем. И если Евросоюз увидит, что риски слишком велики, членство Украины в ЕС снова поставят на паузу.
С другой стороны, в европейских парламентах присутствует великое множество партий самых разнообразных течений, от левых до правых, от центристов до консерваторов. Это нормальное положение вещей, а для Украины главное не скатиться в крайности.
Как левые, так и правые партии могут стать опасными в случае их радикализации, уверен польский политолог и журналист Марек Сиерант, который много лет работает в Украине: «Все это держится на популизме. Позади радикализации всегда есть Российская Федерация, которая играет за обе стороны конфликта. Такая система создает проблемы, которые сама же стремится решать», – говорит журналист в комментарии для Rus.Postimees.
Избежать радикализации может помочь гражданское общество Украины, которое безусловно приобретает не просто вес, но влияние на политические процессы. В 2022 году уже невозможно представить, чтобы украинские политики действовали без оглядки на общественное мнение. Например, президент Владимир Зеленский отменял свои указы или решения правительства из-за волны недовольства, поднявшейся в социальных сетях.
Гражданское общество – за свои ценности
В ноябре 2013 года украинцы вышли на Майдан, защищая европейский выбор. Нынешняя война – логическое продолжение российского неприятия проевропейского пути Украины.
Сейчас в социальных сетях украинцев все чаще можно встретить такую цитату: «Пусть без тепла и электричества, лишь бы не с вами». И это, конечно, вселяет надежду, ведь когда украинцы произносят эти слова, то имеют в виду конечно же не физическую стену, которой они хотят отгородиться от России. Украинцы пытаются создать барьер от системы ценностей, которая доминирует в России, но абсолютно неприемлема для них.
Деньги – хорошо, но свобода дороже
В середине 2000-х Москва попыталась втянуть Украину в единое экономическое пространство, пообещав бонусы в энергетике и взаимной интеграции экономических систем двух стран.
Да, темпы роста экономического развития России в последние десятилетия значительно превышали аналогичные показатели Украины. Но как оказалось в итоге, деньги не являются решающим фактором в цивилизационном выборе украинцев. При этом все годы новейшей независимости Украины точно не назовешь успешными в экономическом плане. Однако гражданские свободы достигли довольно высокого уровня развития. И настолько массовое сопротивление российской оккупации в 2022 году было вызвано страхом украинцев потерять свои права и свободы, к которым они привыкли за тридцать лет независимости.
Под давлением гражданского общества выбор украинских элит изменился в 2014 году, а 24 февраля 2022 года проевропейский вектор окончательно становится мейнстримным. Пророссийская повестка практически закрывается.
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк еще в 2015 году сказал такую фразу: «Кто-то сейчас начал называть это гибридной войной, кто-то – скрытой. Но убивают наших военнослужащих, мирных граждан, убивают страну только потому, что мы с вами сказали: мы – свободные люди и свободное государство, мы хотим двигаться в Европу».
Совершенно очевидно, Путину не под силу создать или разрушить украинскую нацию, которая, по словам популистских журналистов, якобы только сейчас создалась и объединилась для сопротивления российской оккупации. Конечно, в Украине имели место региональные различия ее западных и восточных территорий. Но при этом все равно все они считали себя украинцами. По - этому кремлевский диктатор столкнулся с большими проблемами в Украине именно по при - чине того, что ему противостоит уже сформировавшаяся нация и мощное гражданское общество. Агрессивные действия российской военщины лишь ускорили разрешение многих проблемных процессов – запрет московской православной церкви, русского языка в школах, – а пророссийское политическое и бизнес-лобби сходит на нет.
Весь этот балласт Украина сбрасывает с оглушительной скоростью, что означает лишь одно – народ пытается воспользоваться историческим шансом.
Российский империализм все еще актуален
Доктор исторических наук, профессор Католического университета Львова Ярослав Грицак уверен: единственный позитивный фактор этой войны заключается в том, что она расконсервирует и ускоряет многие процессы в обществе.
«Война – это такая себе машина времени. В ходе войны некоторые вещи можно сделать за считаные месяцы, которые в обычной жизни растягиваются на десятки, а может, и сотни лет. Могу привести самый простой пример: 20 лет Украина стучала в двери НАТО и Европейского союза. Но прошло два месяца полномасштабной войны, как эта возможность стала для нас реальной», – говорит историк.
Однако даже выход ВСУ на границы 2014-го или даже 1991 года не решает саму проблему российского империализма, уверен Ярослав Грицак: «Если мы победим и эта победа не приведет к радикальным переменам в самой России, то угроза новой войны останется висеть над нашими детьми и внуками. Потому что, как показывает история России, после короткого периода либерализации, краха тоталитарных режимов проходит несколько лет и власть оказывается в руках очередного Путина или Стали - на. Это называется российский маятник».
Российской Федерации необходимы радикальные реформы, говорит Ярослав Грицак, чтобы будущие поколения россиян не смотрели на соседние территории как на свои; чтобы грузинам, украинцам, жителям стран Балтии было спокойно существовать по соседству с Россией.
Хочется нам того или нет, но как Украина, так и Россия стоят в начале нового, большого пути. И этот путь напрямую зависит от результатов развязанной Путиным войны.
Воин ВСУ: Украине быть!
Ветеран Сил специальных операций ВСУ Максим Алексеев в комментарии для Rus.Postimees говорит, что на наших глазах рождается настоящая украинская нация. Да, война – это самое ужасное, что может случиться в жизни человека, говорит Алексеев. В тот день, когда он беседовал с нами, ему пришлось побывать на похоронах одного из своих лучших друзей. Куда уж хуже? Тем не менее Алексеев с оптимизмом смотрит в будущее своей страны.
«Изменилось понимание, что такое украинец. Понимание того, что именно в единстве мы в разы сильнее, понимание того, что комплекс неполноценности, который нам пытались, а иногда и успешно навязывали, – это специально сформированный образ, выгодный для агрессора.
На самом же деле украинцы как на поле боя, так и на мировой арене поняли, чего они стоят и что они могут. Изменилось и то, что большинство людей все-таки осознали, что такое война и какова цена независимости. Да и раньше если многие относились к войне, как будто „она где-то там“, то сейчас практически каждый понимает, что война – везде.
Это мощный старт для становления нашей крепкой, независимой и сильной нации. И причина проста: многие дети уже знают, что такое война, не из рассказов ветеранов, а на собственном примере. Ненависть к врагу и желание жить в независимой стране становится уже с детства одним из основных жизненных принципов. Эти дети каждый день видят, как их сограждане сражаются за свободу Украины.
А, как известно, лучший метод изменить нацию – поколение. Вот как раз сейчас и происходит, по моему мнению, становление и утверждение украинского социума и нации».
На основе консолидации общества вокруг тех или иных проектов в помощь Силам обороны в Украине произошел мощнейший толчок к развитию гражданского общества, говорит Максим Алексеев. Да, людям тяжело, некоторые даже готовы отдать последнее или как-то иначе помочь приблизить победу.
Невзирая на войну, в украинском обществе все еще существует много факторов, которые вносят разлад между украинцами. Например, пристрастие к тем или иным политическим силам. В то же время это также может стать элементом зарождения гражданского общества. Говорить, что и нация, и гражданское общество в Украине уже сформированы, рано, но этот процесс очевиден.
«И самое главное, что мы получаем благодаря этому, – не только победа именно в этой войне и отстаивание своей независимости, но и генетическая память цены и последствий политики коллаборационизма или принципа «единнарод» на поколение. Именно смена поколения является ключом к независимости, подлинной независимости как страны, так и нации», – уверен Максим Алексеев.