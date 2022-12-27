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Война сеет смерть, но и создает единую украинскую нацию. Что за перемены ждут Украину?

Дмитрий Мороз
, репортер-редактор
Война сеет смерть, но и создает единую украинскую нацию. Что за перемены ждут Украину?
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2019 год. Жительница оккупированного Донецка пересекает пограничный пункт Марьинка, расположенный на линии разграничения.
2019 год. Жительница оккупированного Донецка пересекает пограничный пункт Марьинка, расположенный на линии разграничения. Фото: MOROZ DMYTRO VSEVOLODOVYCH

В результате российской агрессии против Украины погибли сотни тысяч солдат с обеих сторон, убиты десятки тысяч мирных жителей, а перспективы войны для России – более чем туманны. Однако на фоне всех страданий и ужаса Украина переживает подъем. Война каждый день укрепляет решимость украинцев построить сильное демократическое государство. Какие идеи и надежды лежат в основе будущего Украины?

Украина снова вступила в период испытания на прочность своей государственности и самого существования как нации.

Говоря об Украине, Владимир Путин часто использует термин «соседняя страна», отказывая ей в субъектности. И в этом его главная проблема, говорит профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

В своей лекции «Рождение нации» от 31 августа 2022 года профессор упомянул о том, что сейчас уже всем ясно, а в начале российской агрессии против Украины было большой ошибкой всего западного мира: «Факт, что украинцы могут противостоять российскому вторжению говорит о том, что нация и гражданское общество там успели объединиться до впечатляющего уровня. То, что мы думали, будто Украина падет за три дня, больше говорит о нашем неправильном видении этой страны, чем про нее саму».

Тимоти Снайдер.
Тимоти Снайдер. Фото: Virginie Lefour

12 июля 2021 года Владимир Путин опубликовал статью, из которой уже тогда все было более или менее ясно – что не напасть на Украину он просто не может. Это единственный из возможных лично для него путей решения его политических проблем.

2016 год. Студенты Донецкого национального университета на празднике, посвященном Дню Европы. Этот вуз переехал из Донецка в Покровск в 2014 году.
2016 год. Студенты Донецкого национального университета на празднике, посвященном Дню Европы. Этот вуз переехал из Донецка в Покровск в 2014 году. Фото: Дмитрий Мороз

Путин создал в Украине нацию?

Во многих интервью с украинскими националистами и даже наиболее радикальными из них можно услышать мнение, что если бы Путин не напал, то в Украине не было бы такого принятия всего украинского. Кроме того, в 2022 году поддержка вступления в НАТО и ЕС среди украинцев достигла своего пика. Об этом свидетельствуют все социологические опросы. Причем данные практически идентичны как в восточных, так и в западных областях Украины. Впервые за многие столетия в Украине образовался консенсус вокруг фундаментальных ценностей развития западной цивилизации.

Украинский журналист, политолог и философ Виталий Портников в одном из своих выступлений перед студентами Львовского университета озвучил мысль, которая обрела жизнь в умах украинского общества еще в 2014 году, а после 2022-го этот тезис зазвучал еще актуальнее.

«Я не считаю, что есть нечто позитивное в том, что вой на стала инструментом для нашего языкового прогресса. Но, с другой стороны, прозрение, в том числе и культурное, должно рано или поздно происходить. Наконец-то мы начали осознавать, что к культурному багажу любого народа, любой нации надо идти при посредничестве собственного языка, что мы можем стать реальной, полноценной нацией», – убежден журналист Виталий Портников.

Виталий Портников.
Виталий Портников. Фото: Liis Treimann

В среде леволиберальных СМИ бытует мнение, что на фоне внешней агрессии существует опасность возрождения в Украине ультраконсервативных сил, в случае победы на выборах которых у Киева могут возникнуть значительные трудности как для интеграции в ЕС, так и для вступления в НАТО. Подобное происходит почти во всех странах, которые переживают войну, что вполне объяснимо сейчас, на фоне полномасштабного вторжения оккупантов.

С одной стороны, ультраправые предлагают простые решения, которые легко принимает и электорат. Но тут возникает конфликт ценностей. Крайне сомнительно, что западный мир в угоду Украине наступит на права человека, культивируемые в Европе. В ЕС не знают, что делать и со своими диктаторами. Брюссель уже не скрывает раздражения в ответ на фокусы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пытается дружить с международным военным преступником Владимиром Путиным, ограничивает права целых групп своего населения и в то же время пытается получать финансовую поддержку Брюсселя.

Украина – крупнейшая страна в Европе. Чем больше страна – тем больше проблем. И если Евросоюз увидит, что риски слишком велики, членство Украины в ЕС снова поставят на паузу.

С другой стороны, в европейских парламентах присутствует великое множество партий самых разнообразных течений, от левых до правых, от центристов до консерваторов. Это нормальное положение вещей, а для Украины главное не скатиться в крайности.

Как левые, так и правые партии могут стать опасными в случае их радикализации, уверен польский политолог и журналист Марек Сиерант, который много лет работает в Украине: «Все это держится на популизме. Позади радикализации всегда есть Российская Федерация, которая играет за обе стороны конфликта. Такая система создает проблемы, которые сама же стремится решать», – говорит журналист в комментарии для Rus.Postimees.

Избежать радикализации может помочь гражданское общество Украины, которое безусловно приобретает не просто вес, но влияние на политические процессы. В 2022 году уже невозможно представить, чтобы украинские политики действовали без оглядки на общественное мнение. Например, президент Владимир Зеленский отменял свои указы или решения правительства из-за волны недовольства, поднявшейся в социальных сетях.

Военнослужащий ВСУ в поле пшеницы на востоке Украины.
Военнослужащий ВСУ в поле пшеницы на востоке Украины. Фото: Дмитрий Мороз

Гражданское общество – за свои ценности

В ноябре 2013 года украинцы вышли на Майдан, защищая европейский выбор. Нынешняя война – логическое продолжение российского неприятия проевропейского пути Украины.

Сейчас в социальных сетях украинцев все чаще можно встретить такую цитату: «Пусть без тепла и электричества, лишь бы не с вами». И это, конечно, вселяет надежду, ведь когда украинцы произносят эти слова, то имеют в виду конечно же не физическую стену, которой они хотят отгородиться от России. Украинцы пытаются создать барьер от системы ценностей, которая доминирует в России, но абсолютно неприемлема для них.

2015 год. Стела при въезде в город Станица Луганская со стороны оккупированного Луганска. На этом месте в 2014 году остановился фронт.
2015 год. Стела при въезде в город Станица Луганская со стороны оккупированного Луганска. На этом месте в 2014 году остановился фронт. Фото: Дмитрий Мороз

Деньги – хорошо, но свобода дороже

В середине 2000-х Москва попыталась втянуть Украину в единое экономическое пространство, пообещав бонусы в энергетике и взаимной интеграции экономических систем двух стран.

Да, темпы роста экономического развития России в последние десятилетия значительно превышали аналогичные показатели Украины. Но как оказалось в итоге, деньги не являются решающим фактором в цивилизационном выборе украинцев. При этом все годы новейшей независимости Украины точно не назовешь успешными в экономическом плане. Однако гражданские свободы достигли довольно высокого уровня развития. И настолько массовое сопротивление российской оккупации в 2022 году было вызвано страхом украинцев потерять свои права и свободы, к которым они привыкли за тридцать лет независимости.

Под давлением гражданского общества выбор украинских элит изменился в 2014 году, а 24 февраля 2022 года проевропейский вектор окончательно становится мейнстримным. Пророссийская повестка практически закрывается.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк еще в 2015 году сказал такую фразу: «Кто-то сейчас начал называть это гибридной войной, кто-то – скрытой. Но убивают наших военнослужащих, мирных граждан, убивают страну только потому, что мы с вами сказали: мы – свободные люди и свободное государство, мы хотим двигаться в Европу».

Совершенно очевидно, Путину не под силу создать или разрушить украинскую нацию, которая, по словам популистских журналистов, якобы только сейчас создалась и объединилась для сопротивления российской оккупации. Конечно, в Украине имели место региональные различия ее западных и восточных территорий. Но при этом все равно все они считали себя украинцами. По - этому кремлевский диктатор столкнулся с большими проблемами в Украине именно по при - чине того, что ему противостоит уже сформировавшаяся нация и мощное гражданское общество. Агрессивные действия российской военщины лишь ускорили разрешение многих проблемных процессов – запрет московской православной церкви, русского языка в школах, – а пророссийское политическое и бизнес-лобби сходит на нет.

Весь этот балласт Украина сбрасывает с оглушительной скоростью, что означает лишь одно – народ пытается воспользоваться историческим шансом.

2015 год. Беженцы из Луганска.
2015 год. Беженцы из Луганска. Фото: Дмитрий Мороз

Российский империализм все еще актуален

Доктор исторических наук, профессор Католического университета Львова Ярослав Грицак уверен: единственный позитивный фактор этой войны заключается в том, что она расконсервирует и ускоряет многие процессы в обществе.

Ярослав Грицак.
Ярослав Грицак. Фото: Личный архив

«Война – это такая себе машина времени. В ходе войны некоторые вещи можно сделать за считаные месяцы, которые в обычной жизни растягиваются на десятки, а может, и сотни лет. Могу привести самый простой пример: 20 лет Украина стучала в двери НАТО и Европейского союза. Но прошло два месяца полномасштабной войны, как эта возможность стала для нас реальной», – говорит историк.

Однако даже выход ВСУ на границы 2014-го или даже 1991 года не решает саму проблему российского империализма, уверен Ярослав Грицак: «Если мы победим и эта победа не приведет к радикальным переменам в самой России, то угроза новой войны останется висеть над нашими детьми и внуками. Потому что, как показывает история России, после короткого периода либерализации, краха тоталитарных режимов проходит несколько лет и власть оказывается в руках очередного Путина или Стали - на. Это называется российский маятник».

Российской Федерации необходимы радикальные реформы, говорит Ярослав Грицак, чтобы будущие поколения россиян не смотрели на соседние территории как на свои; чтобы грузинам, украинцам, жителям стран Балтии было спокойно существовать по соседству с Россией.

Ветераны российско-украинской войны 2014 года.
Ветераны российско-украинской войны 2014 года. Фото: Дмитрий Мороз

Хочется нам того или нет, но как Украина, так и Россия стоят в начале нового, большого пути. И этот путь напрямую зависит от результатов развязанной Путиным войны.

Воин ВСУ: Украине быть!

Максим Алексеев.
Максим Алексеев. Фото: Личный архив

Ветеран Сил специальных операций ВСУ Максим Алексеев в комментарии для Rus.Postimees говорит, что на наших глазах рождается настоящая украинская нация. Да, война – это самое ужасное, что может случиться в жизни человека, говорит Алексеев. В тот день, когда он беседовал с нами, ему пришлось побывать на похоронах одного из своих лучших друзей. Куда уж хуже? Тем не менее Алексеев с оптимизмом смотрит в будущее своей страны.

«Изменилось понимание, что такое украинец. Понимание того, что именно в единстве мы в разы сильнее, понимание того, что комплекс неполноценности, который нам пытались, а иногда и успешно навязывали, – это специально сформированный образ, выгодный для агрессора.

На самом же деле украинцы как на поле боя, так и на мировой арене поняли, чего они стоят и что они могут. Изменилось и то, что большинство людей все-таки осознали, что такое война и какова цена независимости. Да и раньше если многие относились к войне, как будто „она где-то там“, то сейчас практически каждый понимает, что война – везде.

Это мощный старт для становления нашей крепкой, независимой и сильной нации. И причина проста: многие дети уже знают, что такое война, не из рассказов ветеранов, а на собственном примере. Ненависть к врагу и желание жить в независимой стране становится уже с детства одним из основных жизненных принципов. Эти дети каждый день видят, как их сограждане сражаются за свободу Украины.

А, как известно, лучший метод изменить нацию – поколение. Вот как раз сейчас и происходит, по моему мнению, становление и утверждение украинского социума и нации».

На основе консолидации общества вокруг тех или иных проектов в помощь Силам обороны в Украине произошел мощнейший толчок к развитию гражданского общества, говорит Максим Алексеев. Да, людям тяжело, некоторые даже готовы отдать последнее или как-то иначе помочь приблизить победу.

Невзирая на войну, в украинском обществе все еще существует много факторов, которые вносят разлад между украинцами. Например, пристрастие к тем или иным политическим силам. В то же время это также может стать элементом зарождения гражданского общества. Говорить, что и нация, и гражданское общество в Украине уже сформированы, рано, но этот процесс очевиден.

«И самое главное, что мы получаем благодаря этому, – не только победа именно в этой войне и отстаивание своей независимости, но и генетическая память цены и последствий политики коллаборационизма или принципа «единнарод» на поколение. Именно смена поколения является ключом к независимости, подлинной независимости как страны, так и нации», – уверен Максим Алексеев.

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