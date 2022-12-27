Война сеет смерть, но и создает единую украинскую нацию. Какие перемены ждут Украину?

Хочется нам того или нет, но как Украина, так и Россия стоят в начале нового, большого пути. И этот путь напрямую зависит от результатов развязанной Путиным войны.

Воин ВСУ: Украине быть!

Максим Алексеев. Фото: Личный архив

Ветеран Сил специальных операций ВСУ Максим Алексеев в комментарии для Rus.Postimees говорит, что на наших глазах рождается настоящая украинская нация. Да, война – это самое ужасное, что может случиться в жизни человека, говорит Алексеев. В тот день, когда он беседовал с нами, ему пришлось побывать на похоронах одного из своих лучших друзей. Куда уж хуже? Тем не менее Алексеев с оптимизмом смотрит в будущее своей страны.

«Изменилось понимание, что такое украинец. Понимание того, что именно в единстве мы в разы сильнее, понимание того, что комплекс неполноценности, который нам пытались, а иногда и успешно навязывали, – это специально сформированный образ, выгодный для агрессора.

На самом же деле украинцы как на поле боя, так и на мировой арене поняли, чего они стоят и что они могут. Изменилось и то, что большинство людей все-таки осознали, что такое война и какова цена независимости. Да и раньше если многие относились к войне, как будто „она где-то там“, то сейчас практически каждый понимает, что война – везде.

Это мощный старт для становления нашей крепкой, независимой и сильной нации. И причина проста: многие дети уже знают, что такое война, не из рассказов ветеранов, а на собственном примере. Ненависть к врагу и желание жить в независимой стране становится уже с детства одним из основных жизненных принципов. Эти дети каждый день видят, как их сограждане сражаются за свободу Украины.

А, как известно, лучший метод изменить нацию – поколение. Вот как раз сейчас и происходит, по моему мнению, становление и утверждение украинского социума и нации».

На основе консолидации общества вокруг тех или иных проектов в помощь Силам обороны в Украине произошел мощнейший толчок к развитию гражданского общества, говорит Максим Алексеев. Да, людям тяжело, некоторые даже готовы отдать последнее или как-то иначе помочь приблизить победу.

Невзирая на войну, в украинском обществе все еще существует много факторов, которые вносят разлад между украинцами. Например, пристрастие к тем или иным политическим силам. В то же время это также может стать элементом зарождения гражданского общества. Говорить, что и нация, и гражданское общество в Украине уже сформированы, рано, но этот процесс очевиден.

«И самое главное, что мы получаем благодаря этому, – не только победа именно в этой войне и отстаивание своей независимости, но и генетическая память цены и последствий политики коллаборационизма или принципа «единнарод» на поколение. Именно смена поколения является ключом к независимости, подлинной независимости как страны, так и нации», – уверен Максим Алексеев.