СМИ: на единственном в российском флоте авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Два года назад — в декабре 2019 года — на борту «Адмирала Кузнецова», стоящего на ремонте в Мурманске, также произошел пожар . Тогда погибли два человека, еще 14 пострадали.

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианесущий корабль у России — был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В 2017 году было объявлено о планах отремонтировать и модернизировать корабль, работы в тот момент оценивались как минимум в 20 миллиардов рублей, что, как отмечалось, больше, чем постройка нового корвета. Предполагалось, что в 2021 году корабль вернется в состав флота, однако из-за череды происшествий эти сроки сдвинулись. Затраты на ремонт крейсера с учетом полученных им уже на заводе «Звездочка» повреждений, не разглашались, как и новые сроки завершения работ.