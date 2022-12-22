Горуправа Таллинна обсудит вопрос об убийцах уток с МуПо и полицией

«При чтении таких новостей неизбежно возникает вопрос: что происходит в голове у человека, который ведет себя таким образом? - прокомментировал Мати Киви, советник таллинской горуправы по связям с общественностью. - К сожалению, таков нынешний уровень нашего общества. Если что-то положительное в этой ситуации и можно найти, так это то, что среди нас хотя бы есть люди, желающие противостоять злу и информировать соответствующие органы. Так что, если кто-то станет свидетелем такого жестокого акта, просьба сообщить в полицию и, по возможности, снять сам акт на видео. Это единственный способ привлечь таких людей к ответственности».