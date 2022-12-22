Сюрприз: Eesti Energia неожиданно отключила от сети большую часть производства электроэнергии

Этим летом государство возложило на Eesti Energia надежды, что в любой момент с 1 ноября по 28 февраля компания должна иметь 900 мегаватт доступной управляемой мощности по выработке электроэнергии. Летом, когда потребление ниже, соглашались на меньшее - 600 мегаватт. Такой ориентир государство дало, чтобы не случилось прошлогоднего инцидента, когда в морозы несколько станций одновременно находились на техническом обслуживании или в ремонте.

Несмотря на то, что новые ожидания владельцев были изложены летом, в следующие две недели Enefit Power все же не сможет выполнить поставленные перед ними требования. Это связано с тем, что, помимо ремонтных работ, начатых на двух энергоблоках, в ремонте находится и электростанция Аувере. Это означает, что в сумме из строя выпадает 550 мегаватт, или сорок процентов мощности сланцевых электростанций. Поскольку нетто-мощность Enefit Power составляет 1344 мегаватт, то количество мощностей на следующей неделе будет на сто мегаватт меньше, чем требовало правительство. Согласно планам, представленным Nord Pool, такая ситуация продлится до 7 января.