Сюрприз: Eesti Energia неожиданно отключила от сети большую часть производства электроэнергии

Сегодня дочернее предприятие Eesti Energia Enefit Power начнет 18-дневные ремонтные работы на 3-м и 4-м энергоблоках эстонской тепловой электростанции, которые, согласно бумагам, делать не следует.
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Этим летом государство возложило на Eesti Energia надежды, что в любой момент с 1 ноября по 28 февраля компания должна иметь 900 мегаватт доступной управляемой мощности по выработке электроэнергии. Летом, когда потребление ниже, соглашались на меньшее - 600 мегаватт. Такой ориентир государство дало, чтобы не случилось прошлогоднего инцидента, когда в морозы несколько станций одновременно находились на техническом обслуживании или в ремонте.
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