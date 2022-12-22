Предупредите близких ⟩ Ущерб в несколько тысяч евро: в Таллинне пенсионер стал жертвой «гастролеров»

Rus.Postimees в начале декабря уже писал, что в различных городах Эстонии вновь появились так называемые гастролеры – навязчивые уличные продавцы. Только на этот раз вместо кухонной утвари они рассказывают жалостливую историю и предлагают купить по «выгодной» цене инструменты и генераторы.

Во вторник, 20 декабря, жертвой таких мошенников, которые выдавали себя за нуждающуюся в помощи украинскую семью, стал столичный пенсионер – у него выманили несколько тысяч евро.

«Рядом с моим отцом-пенсионером остановился автомобиль с украинскими номерами, в котором были мужчина и кажущаяся беременной женщина, оба в возрасте 30 лет. Семья попросила помощи для пересечения украинской границы. Для этого моему отцу надо было купить у них товар, поскольку было сказано, что с этим [товаром] невозможно пересечь границу. Упоминалось, что за это могут на границе даже выписать штраф, – написала в соцсетях местная жительница Эге Кунгла. – В багажнике автомобиля были строительная техника известных марок, инструменты и генератор, на которых были указаны большие цены. Но на самом деле это были дешевые подделки, за которые просили фантастические суммы».

Добросердечный пожилой человек поверил рассказу мошенников, поскольку хотел, чтобы семья снова могла вернуться домой, и решил пойти им навстречу и согласился купить товар. «Вместе они пошли к банкомату, чтобы снять деньги, но оказалось, что снять такую ​​большую сумму не представляется возможным. После этого мошенники захотели, чтобы на недостающую сумму отец купил им телефон, – продолжает свой рассказ Кунгла. – Они вместе отправились в представительство Tele2 в торговом центре Mustika и купили новый IPhone 14, поскольку их ребенку якобы телефон нужен был для звонков. В конце концов, отец потерял и наличные, и деньги, потраченные на покупку телефона».