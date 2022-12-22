Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что, учитывая недавние суровые погодные условия и их последствия, наиболее важные линии электропередач на островах должны быть перемещены под землю, чтобы избежать масштабных отключений электроэнергии в будущем.
Лаури Ляэнеметс: линии электропередач на островах нужно перенести под землю
«Я придерживаюсь мнения, что самые важные линии действительно должны быть унесены под землю, чтобы избежать этих отключений электроэнергии. Мы знаем, что погодные условия на островах значительно более штормовые и ветреные, и все это было раньше и будет происходить в будущем», - сказал министр.
Он также отметил, что государство планирует меру поддержки, в рамках которой муниципалитеты островов могли бы купить электрогенераторы. В качестве поддержки будет выделено до 500 000 евро, из которых примерно 250 000 евро будут направлены на Сааремаа и 100 000 евро на Хийумаа, при этом личное участие самоуправлений при оказании поддержки не требуется.
«На эти деньги, например, на Сааремаа можно было бы купить около двадцати генераторов по 15 киловатт, чтобы поддерживать работу некоторых насосов или чего-то подобного. Или для поддержания работы эвакуационных пунктов, а это, например, крупное спортивное сооружение, где нужен значительно более мощный генератор», - сказал Ляэнеметс.