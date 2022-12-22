Волостной старейшина Сааремаа Микк Туйск сказал на заседании волостного собрания в четверг, что волость неоднократно предлагала Elektrilevi помощь в виде техники и рабочей силы для ликвидации вызванных снежным штормом отключений электричества, но от нее отказывались.
Старейшина Сааремаа: Elektrilevi отказывалась от предложенной помощи
«Мы еще с субботы предлагали им свою технику, так же делал и Спасательный департамент. Им также предлагали добровольных спасателей и волонтеров, но они не захотели принимать нашу помощь, – сказал Туйск. – В воскресенье мы спросили у Elektrilevi: вы вообще представляете, что происходит в лесу, как вы проверяете линии электропередач?»
«Они едут на внедорожнике до конца дороги, затем один сквозь снег идет по одну сторону от линии, а второй по вторую. Мы сказали: мы с субботы предлагали вам гусеничный транспорт, чтобы передвигаться по лесу, почему вы им не воспользуетесь? Мы предлагали им также харвестеры. Мы предложили, чтобы нами воспользовались в хорошем смысле слова. Спасательный департамент предложил вертолет. Как выяснилось, у Elektrilevi свои протоколы, по которым нужно действовать, и они от них не стали отступать», – сказал Туйск.
По его словам, волость смогла «продать» первый харвестер через подрядчика только во вторник. «До тех пор они барахтались в снегу в лесу. Электрики даже не соглашались воспользоваться помощью добровольных спасателей для уборки деревьев», – добавил он. По словам Туйска, самый важный урок из минувшего кризиса должна извлечь Elektilevi, которой стоит многому на нем поучиться.
Туйск сказал, что 18 января волость Сааремаа планирует пригласить за один стол министра экономики и инфраструктуры, Спасательный департамент и Elektrilevi, чтобы обсудить, как следовало действовать в данной ситуации. Волость также планирует обратиться к государству, чтобы оно выделило дополнительное финансирование на улучшение снабжения электроэнергией на Сааремаа. «Ненормально, когда более 5000 человек остаются без электричества», – сказал он.