Старейшина Сааремаа: Elektrilevi отказывалась от предложенной помощи

«Мы еще с субботы предлагали им свою технику, так же делал и Спасательный департамент. Им также предлагали добровольных спасателей и волонтеров, но они не захотели принимать нашу помощь, – сказал Туйск. – В воскресенье мы спросили у Elektrilevi: вы вообще представляете, что происходит в лесу, как вы проверяете линии электропередач?»

«Они едут на внедорожнике до конца дороги, затем один сквозь снег идет по одну сторону от линии, а второй по вторую. Мы сказали: мы с субботы предлагали вам гусеничный транспорт, чтобы передвигаться по лесу, почему вы им не воспользуетесь? Мы предлагали им также харвестеры. Мы предложили, чтобы нами воспользовались в хорошем смысле слова. Спасательный департамент предложил вертолет. Как выяснилось, у Elektrilevi свои протоколы, по которым нужно действовать, и они от них не стали отступать», – сказал Туйск.

По его словам, волость смогла «продать» первый харвестер через подрядчика только во вторник. «До тех пор они барахтались в снегу в лесу. Электрики даже не соглашались воспользоваться помощью добровольных спасателей для уборки деревьев», – добавил он. По словам Туйска, самый важный урок из минувшего кризиса должна извлечь Elektilevi, которой стоит многому на нем поучиться.