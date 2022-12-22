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Выбран главный редактор «Столицы»

rus.postimees.ee
Выбран главный редактор «Столицы»
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Газета «Столица».
Газета «Столица». Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В результате конкурса, объявленного Таллиннским центром стратегического управления в конце ноября, на должность главного редактора муниципального издания «Столица» была выбрана Анна Гудым-Приходько.

По словам медиа-руководителя службы коммуникации Таллиннского стратегического центра Кристины Россман, в финальном туре выбор делался из двух сильных кандидатов. «По сумме компетенций, а также в результате собеседования предпочтение было отдано Анне Гудым-Приходько»,- сказала Россман.

Анна Гудым-Приходько получила образование в области журналистики в Тартуском университете, у нее есть многолетний опыт работы в Общественно-правовом телерадиовещании. Опыт в печатных СМИ она получила на должности выпускающего редактора газеты «Postimees на русском языке» и в течение последних пяти лет – на должности главного редактора газеты «Вестник Тарту».

Как отметила Анна Гудым-Приходько, говорить о конкретных направлениях развития издания можно будет после того, как она сможет плотнее вникнуть в тонкости и особенности работы редакции, а также подробнее изучить аудиторию, её интересы и пожелания. «На мой взгляд, главное в любой редакции - это люди. Желание команды работать вместе и во имя общей цели, проявлять инициативу и уметь отвечать за принятые решения, пользоваться накопленным опытом, но не отказываться от новых возможностей, навыков и знаний», - подчеркнула она.

Новый главный редактор «Столицы» приступит к исполнению своих обязанностей с 23 января 2023 г.

Полномочия нынешнего руководителя «Столицы» Александра Чаплыгина завершаются 2 января 2023. Согласно должностной инструкции, во время переходного периода функции главреда будут выполняться старшим редактором.

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