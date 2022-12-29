Настроения войны ⟩ Россияне боятся, но ложь удобнее

Настроения россиян весной и осенью

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Тихий, мирный психоз

Кухонные разговоры обернулись психозом после 21 сентября, когда в стране была объявлена мобилизация. «До этого большинство находилось в режиме наблюдения: что-то где-то там происходит. А в сентябре многие впервые почувствовали, что теперь это может коснуться любого», – поясняет Денис Волков.

Ни одна дата и ни одно событие уходящего 2022 года не сопоставимы для россиян с 21 сентября, согласен с коллегой Дмитрий Рогозин. «Каждая семья, прежде всего женщины, восприняли происходящее с огромной тревогой, но в разное время, – говорит Рогозин. – Страна живет не по распоряжениям, а по их реализациям на местах, которые где-то жестче и беспощаднее, а где-то безалабернее и человечнее, нежели заявляется с экранов».

«Большинство сторонников войны в России воспринимает мобилизацию близких со смирением – надо, так надо. Хотя, наверное, есть какая-то часть, которая хочет повоевать, почувствовать себя крутыми мужиками, – предполагает Любовь Борусяк. – Противники войны боятся и властей, и мобилизации. Они сделали все, чтобы избежать ее, но не с помощью протестов, а молча – уехав из страны или спрятавшись внутри».

Конец – не всегда конец

Денис Волков отмечает, что к концу 2022 года настроения общества стабилизировались. Как сказано в рассказе Тургенева «Муму», «ко всему привыкает человек, и Герасим привык, наконец, к городскому житью».