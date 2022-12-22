Галерея ⟩ У шоссе Таллинн-Тарту открылась рождественская ярмарка

Ярмарка продлится до 18 часов на территории ресторана Tikupoiss и впервые на террасе. В подарочный мешок Деда Мороза можно приобрети как товары эстонского производства, так и иностранного. Ассортимент продукции включает в себя шерстяные вязаные изделия, валяные изделия, домашнее вино и крафтовое пиво, консервы, орехи, копченые рыбные изделия, мед, постельное белье, украшения и многое другое.