Сегодня у шоссе Таллинн-Тарту проходит ставшая уже традиционной рождественская ярмарка. На этот раз она называется Paiaristi Tikupoisi Jõululaat 2022.
Галерея ⟩ У шоссе Таллинн-Тарту открылась рождественская ярмарка
У шоссе Таллинн-Тарту открылась рождественская ярмарка
Ярмарка продлится до 18 часов на территории ресторана Tikupoiss и впервые на террасе. В подарочный мешок Деда Мороза можно приобрети как товары эстонского производства, так и иностранного. Ассортимент продукции включает в себя шерстяные вязаные изделия, валяные изделия, домашнее вино и крафтовое пиво, консервы, орехи, копченые рыбные изделия, мед, постельное белье, украшения и многое другое.
«Почти 150 метров рождественской ярмарки – это, на мой взгляд, лучшая возможность найти подарки в для подарочного мешка Деда Мороза, – сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Tikupoiss Маарья Ильвес. – Как и осенняя ярмарка, рождественская ярмарка будет масштабнее, чем когда-либо».
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