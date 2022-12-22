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Нужна помощь: полиция разыскивает 16-летнего Стеве

rus.postimees.ee
Нужна помощь: полиция разыскивает 16-летнего Стеве
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16-летний Стив.
16-летний Стив. Фото: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летнего Стеве, который должен был находиться в учебном центре Эмайыги педагогического колледжа Маарьямаа, но молодого человека там нет.

Вчера полиции сообщили, что 16-летний Стеве, который пришел в центр на улице Ильматсалу в Тарту вместе со школьным учителем, покинул центр без разрешения. Подросток не вернулся ни в школу, ни домой в Вырумаа.

Коллектив школы и сотрудники полиции связались с родственниками и друзьями юноши, а также проверили различные места как в городе Тарту, так и в Вырумаа, но найти юношу пока не удалось. Никто из его знакомых не знает, где может быть молодой человек.

Стеве одет в черно-красную куртку, черные штаны и темные зимние ботинки.

Полиция просит всех, кто видел Стеве на улице или знает, где он находится, связаться с полицией по телефону 112.

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