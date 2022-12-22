Нужна помощь: полиция разыскивает 16-летнего Стеве

Вчера полиции сообщили, что 16-летний Стеве, который пришел в центр на улице Ильматсалу в Тарту вместе со школьным учителем, покинул центр без разрешения. Подросток не вернулся ни в школу, ни домой в Вырумаа.

Коллектив школы и сотрудники полиции связались с родственниками и друзьями юноши, а также проверили различные места как в городе Тарту, так и в Вырумаа, но найти юношу пока не удалось. Никто из его знакомых не знает, где может быть молодой человек.

Стеве одет в черно-красную куртку, черные штаны и темные зимние ботинки.