Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летнего Стеве, который должен был находиться в учебном центре Эмайыги педагогического колледжа Маарьямаа, но молодого человека там нет.
Нужна помощь: полиция разыскивает 16-летнего Стеве
Нужна помощь: полиция разыскивает 16-летнего Стеве
Вчера полиции сообщили, что 16-летний Стеве, который пришел в центр на улице Ильматсалу в Тарту вместе со школьным учителем, покинул центр без разрешения. Подросток не вернулся ни в школу, ни домой в Вырумаа.
Коллектив школы и сотрудники полиции связались с родственниками и друзьями юноши, а также проверили различные места как в городе Тарту, так и в Вырумаа, но найти юношу пока не удалось. Никто из его знакомых не знает, где может быть молодой человек.
Стеве одет в черно-красную куртку, черные штаны и темные зимние ботинки.
Полиция просит всех, кто видел Стеве на улице или знает, где он находится, связаться с полицией по телефону 112.
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