МОК разрешил мужчинам участвовать в соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2024

В данный момент утверждено правило, что в группах из восьми пловцов могут быть заявлены до двух мужчин.

«Я очень рад этому решению, так как в нашей школе уже несколько лет на направлении артистического плавания тренируются мальчики. Один из них уже успешно показал себя на прошедшем в Тарту чемпионате Балтии по артистическому плаванию. Так что поколение растет, и мы надеемся через несколько лет представить Эстонию на достойном уровне на Олимпиаде», - прокомментировал Антон Ржанов, руководитель Школы водных видов спорта Эстонии.