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МОК разрешил мужчинам участвовать в соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2024

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МОК разрешил мужчинам участвовать в соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2024
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Чемпионат по артистическому плаванию, мужчины. Рим, 14 августа 2022 года.
Чемпионат по артистическому плаванию, мужчины. Рим, 14 августа 2022 года. Фото: Marco Iacobucci / ipa-agency.net

Международная федерация плавания сообщает, что Международный олимпийский комитет допустил мужчин к участию в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде 2024 года во Франции.

В данный момент утверждено правило, что в группах из восьми пловцов могут быть заявлены до двух мужчин.

«Я очень рад этому решению, так как в нашей школе уже несколько лет на направлении артистического плавания тренируются мальчики. Один из них уже успешно показал себя на прошедшем в Тарту чемпионате Балтии по артистическому плаванию. Так что поколение растет, и мы надеемся через несколько лет представить Эстонию на достойном уровне на Олимпиаде», - прокомментировал Антон Ржанов, руководитель Школы водных видов спорта Эстонии.

«Водные виды спорта универсальны, мужчины зарекомендовали себя как отличные синхронисты. Я с нетерпением жду возможности увидеть это новое измерение синхронного плавания, которое будет представлено всему миру в Париже», — прокомментировал решение МОК президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

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