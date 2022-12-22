Международная федерация плавания сообщает, что Международный олимпийский комитет допустил мужчин к участию в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде 2024 года во Франции.
МОК разрешил мужчинам участвовать в соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2024
В данный момент утверждено правило, что в группах из восьми пловцов могут быть заявлены до двух мужчин.
«Я очень рад этому решению, так как в нашей школе уже несколько лет на направлении артистического плавания тренируются мальчики. Один из них уже успешно показал себя на прошедшем в Тарту чемпионате Балтии по артистическому плаванию. Так что поколение растет, и мы надеемся через несколько лет представить Эстонию на достойном уровне на Олимпиаде», - прокомментировал Антон Ржанов, руководитель Школы водных видов спорта Эстонии.
«Водные виды спорта универсальны, мужчины зарекомендовали себя как отличные синхронисты. Я с нетерпением жду возможности увидеть это новое измерение синхронного плавания, которое будет представлено всему миру в Париже», — прокомментировал решение МОК президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.