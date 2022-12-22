«Невиданная Азовсталь»: фотовыставка о героях Мариуполя побывала в Таллинне

По словам Конык, украинцы борются не только за себя, но и за всю Европу.

«Невиданная Азовсталь»

Организаторы выставки, которая находилась в Таллинне всего два дня, надеются, что люди не забудут эту войну, показав ужасы Украины в художественной форме.

«Недавно на освобожденных территориях были обнаружены камеры пыток для детей и несовершеннолетних - что может быть ужаснее того, что творят рашисты в Украине?!» - Вера Конык, председатель Конгресса украинцев в Эстонии, не может поверить в преступления против человечности, совершенные российскими войсками в Украине.

Владельцем и организатором выставки является арт-агентство «Арт Лайн», которое вместе с местными украинцами готовит выставки и концерты. Снимки, увиденные в Таллинне, после Рождества отправятся в Северную Америку. Ранее выставку можно было посмотреть в Риге.