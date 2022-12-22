Во вторник и среду в Kodulinna Maja в Таллинне была представлена выставка «Невиданная Азовсталь», где на обозрение и благотворительный аукцион были выставлены работы украинского фотографа и защитника Мариуполя Дмитрия Козацкого (боевой псевдоним Орест). На выставке также выступила популярная в Украине рок-группа Vivienne Mort.
«Невиданная Азовсталь»: фотовыставка о героях Мариуполя побывала в Таллинне
Вера Конык, председатель Конгресса украинцев в Эстонии, сказала, что выставка и концерт прошли успешно и интерес публики был большим. Аукцион тоже прошел удачно, хотя картин в этот раз было куплено не очень много. Однако присутствующие также сделали пожертвования, которые вместе с выручкой от продаж выставки идут на поддержку Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Особое впечатление на посетителей выставки произвело эмоциональное выступление мамы Дмитрия Козацкого, Ирины Юрченко. К удивлению слушателей, мать сообщила, что ее сын не профессиональный фотограф, но все его снимки отличного художественного уровня.
«Все украинские бойцы, которых мы видим на этих фотографиях, - герои. Невероятно, как они жили там, тяжелораненые, без лекарств, конечности ампутированы без наркоза - все это очень сложно понять в 21 веке. А фотограф, работавший в экстремальных условиях, создавал такие художественные шедевры!» - подчеркивает Конык.
Снимки защитников Мариуполя по понятным причинам мрачны и печальны. Наверное, поэтому их почти не покупали перед Рождеством, думает Конык. При этом посетители активно делали пожертвования ВСУ.
Многие украинцы, бежавшие от войны, также пришли послушать известную в Украине группу Vivienne Mort. Послание лидера группы Даниэлы Заюшкиной заключалось в том, что украинское общество и люди полностью изменились, и переломным моментом стало 24 февраля.
«В Киеве было и есть много людей, первым языком общения которых всегда был русский, но которые сейчас перешли на украинский. Они начали понимать, насколько важен язык в действительно свободной стране. Людям пришлось заплатить ужасную цену за понимание этого и за свои прежние заблуждения», - пояснила Конык. Она еще раз подчеркнула слова Ирины Юрченко, матери защитника «Азовстали»: «Не забывайте Украину!»
По словам Конык, украинцы борются не только за себя, но и за всю Европу.
«Невиданная Азовсталь»
Организаторы выставки, которая находилась в Таллинне всего два дня, надеются, что люди не забудут эту войну, показав ужасы Украины в художественной форме.
«Недавно на освобожденных территориях были обнаружены камеры пыток для детей и несовершеннолетних - что может быть ужаснее того, что творят рашисты в Украине?!» - Вера Конык, председатель Конгресса украинцев в Эстонии, не может поверить в преступления против человечности, совершенные российскими войсками в Украине.
Владельцем и организатором выставки является арт-агентство «Арт Лайн», которое вместе с местными украинцами готовит выставки и концерты. Снимки, увиденные в Таллинне, после Рождества отправятся в Северную Америку. Ранее выставку можно было посмотреть в Риге.