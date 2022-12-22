Почта не работает, полки магазинов пустуют: авиасообщение с островом Рухну прервалось на несколько недель

«Приближаются рождественские праздники, но ни водном из двух магазинов на острове нет товаров, а почта не работает. Звука самолета давно не слышно, и речь идет о неделях, так как в Пярну постоянный туман», - пишут на официальной странице волости Рухну в Facebook.

Одни люди хотят покинуть остров на праздники, другие же, наоборот, хотят приехать сюда. «Сегодня мы ждали до 12:30, чтобы узнать, вылетит ли самолет из Пярну. В салоне уже сидели люди, и была надежда, что самолет сможет отправиться и на Сааремаа, но погода резко изменилась», - заявили в волости.

В качестве запасного варианта можно использовать стоящее в порту Рухну маломерное судно, котором помещается с десяток человек, но оно может пройти не дальше Кихну. «Дальше ледяная каша. Оттуда на рейсовом судне Kihnu Virve люди могут отправиться в порт Муналайд. Мы связались с магазином Кихну и спросили, можем ли мы купить там хлеб, молоко, фрукты, овощи и прочее. В итоге мы договорились, так что на праздники там можно будет купить что-то еще, помимо горчицы. В том случае, если этот способ сработает», - отметили в волости.