Ведущие дзюдоисты Эстонии закрепили свои позиции в олимпийской квалификации

Клен-Кристофер Кальюлайд выступал в весовой категории до 90 кг, и его первым соперником стал казахстанский дзюдоист Дидар Хамза, занимающий 27-е место в мировом рейтинге. Матч шел на равных, но Кальюлайду все же пришлось смириться с поражением вазари, и на этом его соренования завершились.

Кальюлайд сохранил свою позицию в мировой рейтинговой таблице – он располагается на 35-й строчке и заработал 200 олимпийских баллов, которые добавились к уже имеющимся 1111 баллам.

Григорий Минашкин выступал в весовой категории до 100 кг, а его первым соперником стал Джафар Костоев (ОАЭ), располагающийся на 37-й позиции мирового рейтинга. К сожалению, Минашкину также пришлось признать превосходство соперника в первом раунде.

Минашкин заработал 200 олимпийских баллов – они будут добавлены к набранным до этого 1144 баллам. В мировом рейтинге Минашкин занимает 34-е место.

В турнире Jerusalem Masters примают участие 367 дзюдоистов из 58 стран. В этом турнире могли принять участие лишь по 36 лучших спортсменов каждой весовой категории. Борцы могут заработать очки для летних Олимпийских игр 2024 года.