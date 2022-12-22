Роналду не дождался предложений из Европы и согласился на «Аль-Наср»

Накануне стороны встречались и обсуждали условия. Источники сообщают, что зарплата футболиста будет составлять 200 млн евро в год, а контракт заключен до лета 2025 года.

Такое решение значит, что Роналду не приняли в европейские клубы. Ведь даже несмотря на то, что ходили упорные слухи о том, что футболист присоединится к «Реалу» (ему разрешили индивидуальные тренировки на базе команды в Мадриде), они получили решительное опровержение.