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Роналду не дождался предложений из Европы и согласился на «Аль-Наср»

rus.postimees.ee
Роналду не дождался предложений из Европы и согласился на «Аль-Наср»
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Фото: CARL RECINE

Испанские СМИ сообщают, что Криштиану Роналду все же принял предложение арабского клуба «Аль-Наср».

Накануне стороны встречались и обсуждали условия. Источники сообщают, что зарплата футболиста будет составлять 200 млн евро в год, а контракт заключен до лета 2025 года.

Такое решение значит, что Роналду не приняли в европейские клубы. Ведь даже несмотря на то, что ходили упорные слухи о том, что футболист присоединится к «Реалу» (ему разрешили индивидуальные тренировки на базе команды в Мадриде), они получили решительное опровержение.

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