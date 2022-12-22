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Департамент транспорта предупреждает: в Южной Эстонии пройдут обильные дожди, дороги будут скользкими

rus.postimees.ee
Департамент транспорта предупреждает: в Южной Эстонии пройдут обильные дожди, дороги будут скользкими
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Шоссе Таллинн-Тарту, 20 ноября.
Шоссе Таллинн-Тарту, 20 ноября. Фото: Postimees

Сегодня ​​главные и второстепенные дороги страны мокрые от соли. Температура воздуха +1..+5°С. Во многих местах идут дожди, самые обильные осадки в Южной Эстонии.

К вечеру с моря подойдет новая зона пониженного давления с дождями. Более обильные осадки достигнут Рижского залива, а потом распространится дальше на материк, где также примешается град. Дождь продолжится ночью. На материке также местами ожидается снег. Осадки плотнее в южной Эстонии. Местами туман, который ухудшит видимость. Лед может образовываться и при понижении температуры воздуха до -1°C. Риск пробуксовки остается высоким, особенно на второстепенных дорогах.

Напоминаем водителям:

Будьте осторожны! Даже незначительные изменения температуры около 0 градусов могут вызвать сильные изменения в условиях движения.

Ждём информацию о дорожных условиях от участников дорожного движения по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения смотрите на http://tarktee.ee.

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