Департамент транспорта предупреждает: в Южной Эстонии пройдут обильные дожди, дороги будут скользкими

К вечеру с моря подойдет новая зона пониженного давления с дождями. Более обильные осадки достигнут Рижского залива, а потом распространится дальше на материк, где также примешается град. Дождь продолжится ночью. На материке также местами ожидается снег. Осадки плотнее в южной Эстонии. Местами туман, который ухудшит видимость. Лед может образовываться и при понижении температуры воздуха до -1°C. Риск пробуксовки остается высоким, особенно на второстепенных дорогах.