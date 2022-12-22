Стало известно имя нового директора Кренгольмской гимназии

Образование, полученное Ириной Бахрамовой, считается соответствующим степени магистра в действующей в Эстонии системе высших учебных заведений. Ее стаж работы в сфере образования составляет около 30 лет, из которых девять лет она проработала завучем Солдинской гимназии в Нарве. С начала 2020 года Ирина Бахрамова является завучем в Нарвской Православной гимназии, а также по совместительству учителем эстонского языка и химии.

«Конкурс на замещение вакантной должности директора Кренгольмской гимназии был объявлен второго ноября. В ходе конкурса нам поступило на рассмотрение три заявки и все три кандидата были приглашены на собеседование. Вчера в результате голосования в туре собеседований, подходящей на должность директора Кренгольмской гимназии конкурсная комиссия признала Ирину Бахрамову, и именно она была представлена 22 декабря на утверждение Нарвской городской управе», – сказала Лариса Дегель заведующая Отделом культуры Нарвы.

Со 2 ноября обязанности директора гимназии временно исполняла Екатерина Голубцова. Вакантной эта должность 26 октября, когда была уволена бывший директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович. Причиной для увольнения Ирины Янович с должности стало предписание Министерства науки и образования, согласно которому у нее отсутствует требуемая для этой должности степень магистра.