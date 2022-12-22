Волостная управа Валга недавно сообщила управляемым ею учреждениям, что из-за трудного финансового положения рождественские премии в этом году выплачиваться не будут, а доплаты будут выдаваться только в исключительных случаях. Но учителя Валгской основной школы считают, что ожидаемые выплаты не должны использоваться для сбалансирования бюджета волости.
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Денег нет: учителя остались без рождественской премии
Денег нет: учителя остались без рождественской премии
Недавно в учреждения, находящиеся в ведении волостной управы Валга, поступило письмо от волостного старейшины Моники Рогенбаум. Глава волости сообщила, что в текущей экономической ситуации доплаты будут выплачивать только в очень обоснованных случаях, а выплатить рождественские премии не представляется возможным. В качестве причины она назвала резко возросшие расходы на отопление, электроэнергию, уборку снега, обслуживание улиц и другие услуги и товары. «Прошу отнестись с пониманием в это трудное время», – написала Рогенбаум.