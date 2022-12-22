Денег нет: учителя остались без рождественской премии

Недавно в учреждения, находящиеся в ведении волостной управы Валга, поступило письмо от волостного старейшины Моники Рогенбаум. Глава волости сообщила, что в текущей экономической ситуации доплаты будут выплачивать только в очень обоснованных случаях, а выплатить рождественские премии не представляется возможным. В качестве причины она назвала резко возросшие расходы на отопление, электроэнергию, уборку снега, обслуживание улиц и другие услуги и товары. «Прошу отнестись с пониманием в это трудное время», – написала Рогенбаум.