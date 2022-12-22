Находчиво: торговый центр Т1 нашел выход из трудной экономической ситуации

Услуга долгосрочной парковки в первую очередь предназначена для хранения автомобилей авиапассажиров. Для клиентов центра парковка бесплатная до четырех часов.

Для долгосрочной парковки следует зарезервировать место для автомобиля на сайте GoParking и оставить автомобиль на подземной стоянке или в гараже T1.

Согласно сайту GoParking, на стоянке Т1 парковка на одну неделю стоит 29 евро. Для сравнения, парковка на долгосрочной парковке A2 Таллиннского аэропорта стоит 51 евро в неделю, а в парковочном доме и на краткосрочной парковке A1 - 58 евро.

Новая система

На подземной парковке и в парковочном доме T1 есть система Find My Car, поэтому клиенту не потребуются парковочные часы, а в случае необходимости система также поможет найти припаркованный автомобиль. Однако парковочные часы следует использовать на уличной парковке у трамвайной остановки.

У парковочных мест Т1 находятся две камеры наблюдения, которые реагируют на движение в целях безопасности.