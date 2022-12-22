В сотрудничестве с GoParking Торговый центр T1 предлагает долгосрочную платную парковку, а также умную систему поиска автомобилей на парковке центра.
Находчиво: торговый центр Т1 нашел выход из трудной экономической ситуации
Услуга долгосрочной парковки в первую очередь предназначена для хранения автомобилей авиапассажиров. Для клиентов центра парковка бесплатная до четырех часов.
Для долгосрочной парковки следует зарезервировать место для автомобиля на сайте GoParking и оставить автомобиль на подземной стоянке или в гараже T1.
Согласно сайту GoParking, на стоянке Т1 парковка на одну неделю стоит 29 евро. Для сравнения, парковка на долгосрочной парковке A2 Таллиннского аэропорта стоит 51 евро в неделю, а в парковочном доме и на краткосрочной парковке A1 - 58 евро.
Новая система
На подземной парковке и в парковочном доме T1 есть система Find My Car, поэтому клиенту не потребуются парковочные часы, а в случае необходимости система также поможет найти припаркованный автомобиль. Однако парковочные часы следует использовать на уличной парковке у трамвайной остановки.
У парковочных мест Т1 находятся две камеры наблюдения, которые реагируют на движение в целях безопасности.
Центр Т1 был открыт в 2018 году, с начала 2022 года владельцем и оператором центра является инвестиционная компания Lintgen OÜ. Центр T1, расположенный рядом со строящимся терминалом Rail Baltica Linda - это 56 000 квадратных метров арендных площадей и в 1 111 парковочных мест. Якорными арендаторами здания являются Selver, Super Skypark и Cinamon.