Экономист Ивар Райг сказал, что в настоящее время в обращении слишком много денег, и поэтому инфляция не снизится в ближайшее время. Это вызвано деньгами, напечатанными во время коронакризиса, сказал Райг газете Pealinn.
Экономист: наша налоговая политика в интересах богатых
По словам Райга, это создало новый спрос, поскольку у людей появилось много свободных денег. «Это, в свою очередь, подавляет экономику, и рост цен не замедляется, а продолжается», – считает экономист Ивар Райг, что повышение процентных ставок не сдержит рост цен.
«Богатые у нас сейчас выигрывают больше всего».
Ивар Райг
«В настоящее время проценты поднимаются в Европе по примеру Америки. Но европейская экономика и социальная организация другие. У нас здесь нет американской экономики. Ожидания европейцев в отношении социальной политики сильно отличаются от ожиданий американцев. Эти ожидания намного выше», – сказал Райг.
Райг уверен, что налоговую систему нужно менять так, чтобы люди с более низкой и средней зарплатой платили меньше налогов. «Наша нынешняя налоговая политика по-прежнему строится на принципе равенства всех, и, конечно, она так настроена в интересах богатых. Богатые у нас сейчас выигрывают больше всего».