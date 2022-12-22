Экономист: наша налоговая политика в интересах богатых

По словам Райга, это создало новый спрос, поскольку у людей появилось много свободных денег. «Это, в свою очередь, подавляет экономику, и рост цен не замедляется, а продолжается», – считает экономист Ивар Райг, что повышение процентных ставок не сдержит рост цен.

«Богатые у нас сейчас выигрывают больше всего». Ивар Райг

«В настоящее время проценты поднимаются в Европе по примеру Америки. Но европейская экономика и социальная организация другие. У нас здесь нет американской экономики. Ожидания европейцев в отношении социальной политики сильно отличаются от ожиданий американцев. Эти ожидания намного выше», – сказал Райг.