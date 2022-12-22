В четверг, 22 декабря, Турция похвалила Швецию за успехи в выполнении требований по безопасности, но подчеркнула, что для того, чтобы получить поддержку Анкары для вступления в НАТО, Стокгольму придется приложить еще больше усилий.
Турция: чтобы вступить в НАТО, Швеции надо поднапрячься
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. На сегодняшний день Турция и Венгрия - единственные страны, которые их не ратифицировали. Для принятия стран в НАТО требуется одобрение всех членов альянса.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил своему шведскому коллеге Тобиасу Бильстрёму, что пришедшее к власти в октябре этого года ультраправое правительство более восприимчиво к требованиям Анкары, чем предыдущее.
«Но шаги, которых мы хотим, до сих пор не предприняты, - подчеркнул он. - Мы не игнорируем позитивных подвижек, но важные решения с их стороны еще не были приняты».
Визит Бильстрёма был запланирован до того, как Верховный суд Швеции разозлил Турцию своим решением не экстрадировать журналиста Бюлента Кенези, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году.
Во вторник Чавушоглу высказался об этом как об «очень негативном развитии событий». Выступая перед журналистами с Бильстрёмом в Анкаре в четверг, он немного смягчил свои слова, заявив, что переговоры продолжатся в доброжелательной атмосфере.
В своем ответе Бильстрём подчеркнул, что шведская судебная система является независимой, но также упомянул конституционные изменения, которые, начиная с января, упрощает судопроизводство в отношении террористической деятельности.
«Благодаря поправке к конституции поддержка террористической деятельности будет считаться нарушением закона», - пояснил он.