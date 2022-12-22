Турция: чтобы вступить в НАТО, Швеции надо поднапрячься

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. На сегодняшний день Турция и Венгрия - единственные страны, которые их не ратифицировали. Для принятия стран в НАТО требуется одобрение всех членов альянса.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил своему шведскому коллеге Тобиасу Бильстрёму, что пришедшее к власти в октябре этого года ультраправое правительство более восприимчиво к требованиям Анкары, чем предыдущее.

«Но шаги, которых мы хотим, до сих пор не предприняты, - подчеркнул он. - Мы не игнорируем позитивных подвижек, но важные решения с их стороны еще не были приняты».

Визит Бильстрёма был запланирован до того, как Верховный суд Швеции разозлил Турцию своим решением не экстрадировать журналиста Бюлента Кенези, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году.

Во вторник Чавушоглу высказался об этом как об «очень негативном развитии событий». Выступая перед журналистами с Бильстрёмом в Анкаре в четверг, он немного смягчил свои слова, заявив, что переговоры продолжатся в доброжелательной атмосфере.

В своем ответе Бильстрём подчеркнул, что шведская судебная система является независимой, но также упомянул конституционные изменения, которые, начиная с января, упрощает судопроизводство в отношении террористической деятельности.