В результате подрыва автомобиля погиб самоназначенный глава поселка Любимовка

«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — рассказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала «Vоенкор Котенок Z», речь идет об Андрее Штепе. По предварительной информации, водитель чиновника также погиб.

На прошлой неделе в Гентшабе Вооруженных сил Украины заявили, что Российская армия отводит часть войск в оккупированной Херсонской области.

«Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Серогозы [в Геническом районе Херсонской области]», – говорилось в сообщении.