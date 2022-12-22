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В результате подрыва автомобиля погиб самоназначенный глава поселка Любимовка

«Новая Газета. Европа»
В результате подрыва автомобиля погиб самоназначенный глава поселка Любимовка
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В результате подрыва автомобиля погиб Андрей Штепа.
В результате подрыва автомобиля погиб Андрей Штепа. Фото: twitter.com

В оккупированном городе Каховка Херсонской области в результате подрыва автомобиля погиб самоназначенный «глава администрации» поселка Любимовка, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — рассказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала «Vоенкор Котенок Z», речь идет об Андрее Штепе. По предварительной информации, водитель чиновника также погиб.

На прошлой неделе в Гентшабе Вооруженных сил Украины заявили, что Российская армия отводит часть войск в оккупированной Херсонской области.

«Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Серогозы [в Геническом районе Херсонской области]», – говорилось в сообщении.

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