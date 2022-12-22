В оккупированном городе Каховка Херсонской области в результате подрыва автомобиля погиб самоназначенный «глава администрации» поселка Любимовка, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В результате подрыва автомобиля погиб самоназначенный глава поселка Любимовка
«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — рассказал собеседник агентства.
По данным Telegram-канала «Vоенкор Котенок Z», речь идет об Андрее Штепе. По предварительной информации, водитель чиновника также погиб.
На прошлой неделе в Гентшабе Вооруженных сил Украины заявили, что Российская армия отводит часть войск в оккупированной Херсонской области.
«Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Серогозы [в Геническом районе Херсонской области]», – говорилось в сообщении.
В Каховке взорвали автомобиль чиновника пророссийской администрации Херсонской области.— SOTA (@Sota_Vision) December 22, 2022
Андрей Штепа возглавлял поселок Любимовка, в результате взрыва он погиб. pic.twitter.com/fqk46X9MrI